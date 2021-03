Belen seduce sempre, sguardo sexy in primo piano: ma c'è chi la critica per le labbra enormi | Foto

13 marzo 2021 a

E' una Belen raggiante quella che negli ultimi tempi appare in tv e (soprattutto) su Instagram (dove può contare su quasi 10 milioni di follower) e comunque sui suoi canali social di riferimento. Ogni giorno in pratica la showgirl argentina pubblica scatti legati alla sua quotidianità. Belen è al quinto mese della sua seconda gravidanza e aspetta una bambina dal compagno Antonino Spinalbese. Una bambina che si chiamerà Luna Marie. Insomma, dopo Santiago avuto dall'ex marito Stefano De Martino, ora arriva anche la femminuccia e Belen legittimamente manifesta tutta la sua gioia a ogni occasione in cui ne ha l'opportunità. Intanto continua a pubblicare foto su Instagram nelle quali mostra comunque un fisico invidiabile nonostante la gravidanza, o forse proprio per questo. In uno degli ultimi scatti stavolta ha puntato sul primo piano: "Giocate ad essere una donna diversa ogni giorno", ha scritto nella didascalia a corredo dell'immagine.

Ma stavolta non tutti i fan sembrano apprezzare lo scatto, tanto che qualche utente fa notare un aspetto particolare: "Le labbra sono diventate enormi", scrive una follower. "Hai aumentato le labbra?", si chiede un'altra. E un'altra ancora afferma: "Ma che cav*** hai fatto alle labbra?". Insomma, critiche a quello che secondo alcuni internauti rappresenta un vero e proprio ritocchino. Ma quel che è certo è che la maggioranza dei follower è estasiata da cotanta bellezza. E in fondo Belen non dà calcolo più di tanto alle critiche e va dritta per la sua strada, consapevole che comunque rappresenta una delle showgirl e personaggio televisivi più popolari e amati dal pubblico. Anche nella serata di sabato 13 marzo ha fatto una ospitata a sorpresa da Maria De Filippi nel corso di C'è posta per te, dando vita a un simpatico siparietto con Luciana Littizzetto.

