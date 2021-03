Giulia De Lellis, prima volta da attrice in Genitori vs Influencer: lei si gode la vita con Carlo | Foto

13 marzo 2021 a

Momento particolarmente felice per l'influencer (ma ormai è molto di più) Giulia De Lellis. Giulia infatti è pronta a sbarcare anche in tv con un nuovo film, Genitori vs Influencer, che la vedrà per la prima volta attrice insieme a Fabio Volo nella pellicola diretta da Michela Andreozzi. Intanto continua a deliziare i suoi 5 milioni di follower su Instagram, mostrando molto della sua vita privata. Come l'ultima foto postata, che la ritrae insieme al suo fidanzato, il rampollo Carlo Gussalli Beretta.

Entrambi sono vestiti in bianco e lei scrive: "Ma è Carlo che ha copiato Giulia o Giulia che ha copiato Carlo?". I due fanno coppia fissa ormai da mesi e sembrano essere sempre più felici. E quest'ultima immagine lo dimostra. I fan commentano entusiasti: "Che belli che siete insieme". E Giulia non si cura di qualche inevitabile hater. Per quanto concerne la pellicola pronta a uscire con la De Lellis tra i protagonisti, si tratta di una co-produzione Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones, prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia. Il film sarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 4 aprile alle 21.15, il giorno di Pasqua, disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv.

Genitori vs Influencer è una commedia per famiglie che mette in scena lo scontro generazionale tra genitori e figli attraverso la storia di un padre single alle prese con le difficoltà di educare la figlia adolescente, affascinata dal mondo dei social network. Una storia attuale che vede protagonista Fabio Volo. Nel cast Fabio Volo, la giovanissima Ginevra Francesconi (The Nest – Il nido, Famosa) e, appunto, Giulia De Lellis. Insieme a loro anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e la partecipazione di Massimiliano Bruno.

