Sofia Viscardi, dal flirt con Francesco Sole alle parentele con Vittoria Puccini e La Pina

13 marzo 2021 a

a

a

Sofia Viscardi è una delle più famose youtuber italiane. Nata sotto il segno di Internet, nel cuore di quella Generazione Z che abbraccia l’era a cavallo tra il 1997 e il 2010, è nata l’11 maggio 1998 a Milano, sotto il segno zodiacale del Toro. E' cresciuta anche lei a pane e web, nell’era dei nativi digitali della cosiddetta generazione post-millennials (o iGen).

Video su questo argomento Achille Lauro: "I giudizi sono contrappeso del successo" TMNews

E proprio grazie a Internet e social network è diventata una webstar. Ha fatto il suo fortunato esordio su YouTube attraverso il suo canale dal nome Canale di Venti che è diventato una sorta di diario personale in cui condividere esperienze e pensieri. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2015, ha iniziato una storia d’amore con Francesco Sole, collega youtuber e primo conduttore di Tu Sì Que Vales. Nel 2016, dopo l’addio a Francesco Sole, Sofia Viscardi è stata accostata ad un altro volto noto di YouTube, Lorenzo Poggi, relazione tuttavia che sarebbe naufragata poco dopo. Nonostante la giovane età ha già scritto due libri: il primo nel 2016, Succede, e il secondo nel 2018, dal titolo Abbastanza. Da Succede è stato tratto un film omonimo che è anche stato mandato in prima assoluta su Premium Cinema il 28 giugno 2019. Tra le altre soddisfazioni che si è ricavata nel lavoro, ha intervistato Roberto Saviano nel 2015 e ha pubblicato sul suo canale YouTube il video. Sofia ha guadagnato il primo posto nella classifica 100 under 30 di Forbes: è tra le più influenti tra i giovani astri della Rete. Si tratta tutto sommato di una figlia d'arte. La madre, Celeste Morozzi, è cugina dell’attrice fiorentina Vittoria Puccini (1981) e della rapper, conduttrice radiofonica e televisiva Orsola Branzi (1970), meglio nota come La Pina. Chissà se queste parentele di stampo artistico abbiano mai influenzato Sofia Viscardi nell’intraprendere questo tipo di carriera. Inevitabile pensarlo.

Fame d'amore, Francesca Fialdini sui disturbi alimentari: spazio anche ad Ambra Angiolini e Isabella Ferrari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.