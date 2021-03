Andrea Delogu, sorrisi con Isabella Ferrari e Tess Masazza: l'amica Ema Stokholma fa l'offesa | Foto

13 marzo 2021 a

a

a

Piccola schermaglia social (in chiaro tono ironico) tra Andrea Delogu e Ema Stokholma, due grandi amiche anche fuori dal mondo dello spettacolo, dove recentemente peraltro hanno seguito insieme su Radio2 il festival di Sanremo. La Delogu infatti ha pubblicato una foto in cui è insieme all'attrice Isabella Ferrari e l'influencer Tess Masazza mentre sta girando uno spot pubblicitario. Insieme le tre si divertono e sembrano stare veramente bene, tanto che Andrea ha scritto questa didascalia: "Ok lo spot lo abbiamo girato ed è stata una giornata bella friccicarella. Vediamo se Tess Masazza e Isabella Ferrari - ha spiegato - mantengono la promessa di andare a cena insieme appena finisce il periodo del coprifuoco. Così possiamo confrontarci sui nostri integratori, ad ognuna il suo. Del resto meglio essere sempre pronte".

Stefano De Martino, i post su Instagram e i commenti di Andrea Delogu: "Ma siamo solo amici, non ci sto provando" | Foto

Subito è arrivata la replica, ironica, di Ema Stokholma, che afferma: "Sono contenta che hai trovato nuove amiche", ha scritto facendo l'offesa. Pronta, sempre nel tono ironico, la controreplica di Andrea Delogu: "Ecco. Lo sapevo che sarebbe successo - ha commentato - Posso spiegarti tutto". Tipica scusa del partner beccato al momento del tradimento. Ma è chiaro come il tono tra le due amiche sia assolutamente ironico. Andrea Delogu ed Ema Stokholma rappresentano una coppia originale e di grande affiatamento in radio e non solo. Per la Delogu un momento comunque davvero importante dal punto di vista professionale.

Andrea Delogu, il matrimonio in crisi con Francesco Montanari: lei è cintura nera di karate

Ha ricevuto da poco l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella per l'impegno contro la dislessia. E ha partecipato alla docuserie Netflix SanPa, dedicata alla comunità di San Patrignano e a Vincenzo Muccioli. Comunità dove è cresciuto il padre Walter e lei ha trascorso la sua infanzia. Nelle ultime settimane si è inoltre parlato della crisi del matrimonio con Francesco Montanari, il Libanese di Romanzo Criminale, ma dai due non è arrivata alcuna conferma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.