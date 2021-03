Isabella Ferrari, la figlia Teresa da Massimo Osti: poi Nina e Giovanni da Renato De Maria

13 marzo 2021 a

a

a

Isabella Ferrari è una delle attrici più importanti nel panorama del cinema italiano. Nata il 31 marzo 1964 sotto il segno dell’Ariete, Isabella è una delle più belle attrici italiane, distintasi nel corso della sua carriera per passione, eleganza e professionalità sia nel mondo del teatro che in quello del grande schermo. Quando lei ha dieci anni la famiglia decide di trasferirsi a Piacenza, e a 15 anni arriva già il suo primo successo personale: la vittoria al concorso Miss Teenager, che la porta ad ottenere un contratto discografico per registrare un 45 giri.

Baby 3, ultima stagione su Netflix il 16 settembre con musiche di Lauro e Levante

Ma presto la sua strada di discosterà dalla musica. Carlo Vanzina la scrittura per il film Sapore di mare del 1983. Reciterà quindi in tantissimi film famosi in tutta Italia, come Il ras del quartiere, Sapore di mare 2, Domani mi sposo sino al grande passo al cinema impegnato con Appuntamento a Liverpool di Marco Tullio Giordana. La consacrazione arriverà nel 1995 con la vittoria della Coppa Volpi durante la Mostra del Cinema di Venezia come miglior attrice protagonista nel film Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola. Per quanto riguarda la vita privata, la Ferrari ha avuto due relazioni molto importanti: la prima con Massimo Osti, imprenditore e designer e dalla cui relazione è nata la prima figlia di Isabella Ferrari: Teresa.

Verissimo, Isabella Ferrari commossa: "Sono attrice grazie a mia madre. Devo a lei la mia carriera"

Purtroppo, però, Massimo è morto a causa di un cancro nel 2005, sebbene la loro relazione fosse già terminata da tempo. Successivamente si è innamorata di Renato De Maria, regista con il quale ha trovato subito un certo feeling. I due si sono sposati nel 2005 e hanno avuto due figli: Nina e Giovanni. I due si sarebbero sposati il giorno del battesimo del figlio Giovanni senza programmare nulla: l'istinto rappresenterebbe proprio il segreto del loro rapporto di coppia.

Fame d'amore, Francesca Fialdini sui disturbi alimentari: spazio anche ad Ambra Angiolini e Isabella Ferrari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.