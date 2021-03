Fame d'amore, Francesca Fialdini sui disturbi alimentari: spazio anche ad Ambra Angiolini e Isabella Ferrari

13 marzo 2021 a

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi alimentari, Rai3 darà vita a una puntata speciale di “Fame D’Amore” condotta da Francesca Fialdini, con l’intento di accendere ancora una volta i riflettori su questo fenomeno drammatico che coinvolge in Italia milioni di persone e che ha visto un sensibile aumento di casi nel periodo del lockdown. Dopo le prime due stagioni della docu-serie, che ha raccontato in modo empatico e allo stesso tempo scientifico la dura lotta che tanti giovani portano avanti con le loro famiglie, il programma si sposta in prima serata per ribadire l’impegno a sensibilizzare, informare e soprattutto fornire gli strumenti per riconoscere e capire una problematica di cui non si parla mai abbastanza.

Attraverso il racconto delle storie dei ragazzi che il pubblico ha imparato ad amare nei precedenti appuntamenti di seconda serata e momenti di approfondimento con esperti come lo psicoanalista Massimo Recalcati e lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, responsabile dell’Unità operativa di riabilitazione dei Dca dell’Ospedale Auxologico Piancavallo, Fame D’Amore indagherà il rapporto dei giovani con il cibo, con la bellezza e con il corpo, interrogandosi anche sul ruolo della società di oggi riguardo a questo tema. In programma anche interventi e testimonianze di Isabella Ferrari, Ambra, Tosca, Costantino della Gherardesca e della youtuber Sofia Viscardi. Francesca Fialdini tornerà anche domenica 14 marzo e il suo programma Da noi a ruota libera, in onda domenica appunto alle 17.20 su Rai1.

La conduttrice questa settimana avrà ospite in studio il cantautore Francesco Renga, reduce dal Festival di Sanremo, con cui ripercorrerà i momenti più intensi della sua vita e della sua carriera artistica ricca di soddisfazioni. Ci sarà spazio, poi, anche per il maestro Stefano Bollani e la moglie, l’attrice Valentina Cenni, che, alla vigilia del nuovo programma co-condotto su Rai3 dal titolo Via Dei Matti Numero 0, racconteranno come è nata la loro storia d’amore e il loro connubio artistico.

