Alessandra Amoroso, la svolta nella carriera quando ormai era pronta a diventare suora | Video

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più popolari per il pubblico appassionato di musica e nel tempo è diventata una vera e propria regina del pop. Nata il 12 agosto del 1986 sotto il segno del Leone a Galatina, un piccolo paese in Puglia, in provincia di Lecce, la cantante si è distinta sin da subito perché dotata di una voce potentissima e nel 2007 si è aggiudicato il premio Fiori di Pesco, un concorso canoro molto conosciuto e apprezzato in Puglia.

Alessandra Amoroso e la fine della storia con Stefano Settepani

Prova a fare il grande salto nel mondo della musica partecipando alle audizioni di Amici nel 2007. Non riuscirà a entrare a far parte della famosa scuola di Maria de Filippi e, come rivelato dalla stessa cantante, deciderà di lasciare tutto e farsi suora. Alessandra tuttavia si concede un’ultima occasione: sfida nuovamente la sorte con un nuovo casting ad Amici, nel 2009. Questa volta, nonostante fosse ormai pronta a entrare in convento, la cantante entrerà nel programma, aggiudicandosi anche la vittoria finale, il premio di 200.000 euro e una borsa di studio da 50.000 euro. Durante la sua partecipazione ad Amici pubblica il suo primo singolo, Immobile, che arriverà alla prima posizione della classifica Fimi aggiudicandosi il disco di platino. Questo il video della canzone.

Nello stesso anno della sua vittoria ad Amici, Gianni Morandi l’ha voluta al suo fianco per co-condurre Grazie a tutti, programma andato in onda su Rai2. Per quanto concerne la sua vita privata, dopo la fine della relazione con Luca (2014), amico d’infanzia e primo grande amore della sua vita, la cantante, al centro di diversi gossip, ha trovato la sua stabilità e la sua felicità con Stefano Settepani. Purtroppo però nel 2020 hanno chiuso la loro relazione a causa di diverse vedute riguardo al loro futuro. Chissà se la coppia, come sperano i fan, si ritroverà tra qualche tempo.

