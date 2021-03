Diletta Leotta, messaggio malinconico per Can Yaman? Ma i follower notano le trasparenze hot | Foto

13 marzo 2021 a

a

a

"Non importa quanto freddo sia l’inverno, dopo c’è sempre la primavera". Il messaggio è stato scritto da Diletta Leotta, affidato alla sua pagina Instagram, dove può contare su quasi 8 milioni di follower. La conduttrice di Dazn è al centro del gossip per via della presunta storia d'amore con Can Yaman, l'attore turco protagonista di Daydreamer. E chissà se l'ultimo messaggio sia destinato proprio a lui o alle voci che continuano a essere alimentate sulla loro relazione.

Diletta Leotta, un cavallo per Can Yaman: la madre attacca chi non crede all'amore: "Rosicate come i castori" | Foto

C'è comunque del mistero intorno a quest'ultimo post su Instagram: chissà se il rapporto con Can vada sempre a gonfie vele come nei primissimi tempi. Intanto secondo il settimanale Chi, la stessa Diletta e Yaman sarebbero a un passo dalle nozze. Secondo alcune indiscrezioni infatti l'attore turco avrebbe chiesto la mano della bella giornalista catanese. E sembra anche che la coppia abbia pure preso casa a Roma. Del resto, già qualche tempo fa, Can Yaman aveva fatto apparire sui cieli di Roma uno striscione con su scritto: "Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can". C'è chi allora parlò di scherzo, ma sembra che adesso il settimanale Chi abbia dato per molto probabili queste nozze.

Pomeriggio5, ancora dubbi su Diletta Leotta e Can Yaman. Ma Luxuria li difende: "Sono bellissimi insieme" | Video

Lei intanto non smentisce né conferma, nonostante tutti, ammiratori e detrattori, continuino imperterriti a parlare di lei. Prosegue con abnegazione nel suo lavoro, facendo impazzire gli appassionati di calcio da bordo campo a ogni partita. Una foto dal web è diventata subito virale qualche settimana fa, quando il giocatore della Juventus, McKennie, è stato sorpreso mentre guardava il lato b di Diletta seduto dalla panchina. Come biasimarlo; neanche i tifosi più accaniti lo hanno fatto. In fondo il centrocampista statunitense è finora uno dei giocatori dal maggior rendimento nella squadra di Pirlo, appena eliminata dalla Champions League e che ora dovrà per forza di cose rituffarsi nel clima campionato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.