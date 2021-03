Elettra, il racconto della quarantena Covid in diretta sui social: "Non sento i sapori"

13 marzo 2021 a

Elettra Lamborghini in quarantena causa positivita al Covid. La cantante e showgirl che sarebbe dovuta essere nello studio dell'Isola dei Famosi come opinionista del reality di Canale5, aggiorna i propri fan sulle sue condizioni con diverse storie su Instagram.

Elettra Lamborghini positiva al Covid: salta l'Isola dei Famosi. Al suo posto Tommaso Zorzi?

“So da chi l’ho preso. Eppure sono stata attenta, anche troppo, ma purtroppo c’è poco da fare" ha detto in una delle sue prime storie sui social. Il racconto corre via di ora in ora: le medicine, le punture di eparina da fare, la notte un po' più complicata del previsto, il tentativo di fare un po' di ginnastica subito abortito perché il fiato è diventato subito grosso. Poi una serie di video in cui Elettra prende il sole in bikini. "Non sento i sapori e mi annoio perché io non guardo la tv e non gioco al computer" e poi raccogli margherite nel prato di casa. Così l'unico sfogo diventano - oltre a cucinare ballando con abiti i succinti - i social e le dirette Instagram della sua quarantena in cui mette sempre in mostra un fisico da urlo apprezzatissimo dai fan. Il racconto delle sue giornate è dettagliatissimo e per ora, tutto sommato, la sensuale Elettra non se la passa per niente male.

La ricca ereditiera è legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack; la coppia si è fidanzata ufficialmente il 25 dicembre 2019 ed il 26 settembre 2020 si è sposata presso Villa Giovio Balbiano, a Ossuccio, sul Lago di Como. La regina del tweerking proprio lo scorso anno, nel 2020, aveva partecipato al Festival di Sanremo ottenendo un grande successo. E sull'onda lunga di quella partecipazione erano arrivate numerose nuove esperienza in tv come ospite. Ora l'Isola dei Famosi: ma dovrà aspettare: al suo posto intanto il vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi a L'Isola dei famosi, non solo nuovo opinionista: pronto per lui anche un programma online

