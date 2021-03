Sabrina Ferilli, dallo spogliarello per la Roma al calendario hot da un milione di copie vendute

13 marzo 2021 a

Sabrina Ferilli è una delle attrici più famose nel panorama della tv e del cinema in Italia. Nata a Roma il 28 giugno 1964 sotto il segno del Cancro, nell’arco della sua carriera ha collezionato Nastri D’argento e Ciak d’oro, inoltre ha recitato nel film di Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza, che si è guadagnato il premio Oscar come miglior film straniero. Due delle sue più grandi amiche sono Maria De Filippi e Mara Venier.

Per quanto riguarda alcune curiosità sul suo conto, quando era adolescente si sentiva a disagio per il suo fisico prorompente: "Mi vergognavo del mio fisico - ha raccontato in una vecchia intervista a Panorama -. Crescendo il brutto anatroccolo si è trasformato. A questo proposito voglio lanciare un messaggio di speranza alle ragazzine non troppo belle: abbiate fiducia nei cambiamenti dell’adolescenza". Tifosa sfegatata della Roma, è noto il suo spogliarello al Circo Massimo dopo che i giallorossi hanno conquistato lo scudetto nel 2001. Relativamente alla sua vita sentimentale, nel 2003 l’attrice ha sposato Andrea Perone, ma il matrimonio è naufragato dopo soli 2 anni a causa di un tradimento di lui con la soubrette Sara Varone. Successivamente la Ferilli ha ritrovato la serenità insieme al manager Flavio Cattaneo. Nel 2011 la coppia si è sposata in gran segreto a Parigi. Si erano conosciuti invece sul set francese delle riprese della fiction Dalida.

L’attrice non ha avuto figli: "Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna - ha dichiarato in una vecchia intervista a La Stampa -, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata". Nel 2000 ha posato nuda per il calendario di Max: ha venduto oltre 1 milione di copie.

