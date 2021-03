Italia Sì, oggi 13 marzo su Rai1 tra gli ospiti di Liorni il trasformista Luca Lombardo

13 marzo 2021 a

Pomeriggio in tv su Rai1 con l'ormai consueto appuntamento, a partire dalle 16,45, con una nuova puntata di ItaliaSì oggi sabato 13 marzo 2021. Alla conduzione Marco Liorni, in un programma in cui la vera innovazione è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta. Vari personaggi dello spettacolo e della cultura si metteranno in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni.

Sul podio ci salirà Paola per parlare di scandali e di un grande amore, un amore durato una vita, quello del suo papà e della sua mamma; Luca Lombardo, il trasformista che si è esibito per tutto il Festival di Sanremo al fianco del gruppo Lo Stato Sociale. Poi da Gela in Sicilia Fortunato, grande fan ed esperto di Montalbano, che interverrà in difesa del celebre commissario dopo le critiche dei social per la rottura del suo fidanzamento; Justine Mattera risponderà alle osservazioni di chi l’ha criticata per le foto da lei pubblicate sul suo profilo social; Fausto, il tabaccaio, vuole sapere che fine ha fatto il biglietto ad estrazione istantanea che mancava.

Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. Sul podio Paolo, truffato perché ha firmato senza leggere le 25 pagine scritte fitte del contratto. Si parlerà di Covid, dando buone notizie con podi fisici e virtuali: questa settimana, il provvedimento dell’Aifa che sospende un lotto di vaccini Astrazeneca. Poi i furbetti dei vaccini e delle categorie che per colpa di questo fenomeno sono state penalizzate. Sul podio salirà poi Roberta, la cassiera di un supermercato: durante il lockdown lei e i suoi colleghi hanno vissuto in trincea tenendo aperti non solo i supermercati ma, a bene vedere, l’Italia intera. Ora sono stati dimenticati e Roberta racconterà la sua storia.

