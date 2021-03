Il dirottamento di una nave americana: attacco in mare aperto

13 marzo 2021 a

Sabato dedicato al cinema, quello di oggi, 13 marzo, su Rai 1. La rete ammiraglia della televisione di Stato propone a partire dalle ore 21.25 il film dal titolo Captain Phillips attacco in mare aperto. Pellicola realizzata nel 2013, produzione degli Stati Uniti, regia di Paul Greengrass. Davvero ricco il cast dove brilla Tom Hanks, ma ne fanno parte anche Catherine Keener, Max Martini, David Warshofsky, Corey Johnson, Mark Holden, Terence Anderson, Tom Mariano, Michael Chernus, Chris Mulkey, Yul Vazquez, John Magaro, George J. Vezina, Barkhad Abdi, Faysal Ahmed, Barkhad Abdirahman, Mahat Ali. Il film viene proposto in prima visione su Rai 1. Genere drammatico, oltre due ore, è l'adattamento del libro "Il dovere di un capitano".

E' l'autobiografia di Phillips scritta in collaborazione con Stephan Tatty. Il film racconta quello che fu il primo dirottamento di una nave da carico americana nel corso di 200 anni di storia navale. Nell'aprile 2009, la nave porta container americana Maersk Alabama, che era comandata dal capitano Richard Phillips, venne attaccata da un gruppo armato di pirati somali a 400 miglia al largo di Mogadiscio. Phillips, pur di salvare i membri dell'equipaggio e la nave stessa, non esitò a offrirsi come ostaggio degli assalitori.

Nei tre giorni seguenti, vissuti in alto mare su una piccola scialuppa con i pirati, il capitano provò invano a fuggire. Furono drammatiche giornate che ovviamente di fatto sono entrate nella storia. Decine e decine i riconoscimenti ottenuti dalla pellicola. La lavorazione iniziò il 26 marzo 2012 e le riprese si sono svolte in diverse nazioni. Non solo Stati Uniti, ma anche Malta, Marocco e Regno Unito. Richard Phillips ovviamente finì al centro dell'attenzione mediatica e politica per la vicenda. Classe 1955, fede cattolica, è sposato con una infermiera da cui ha avuto due figli, Daniel e Mariah.

