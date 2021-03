Alex Schwazer, dall'amore per Carolina a quello per Kathrin e la figlia Ida

13 marzo 2021 a

Alex Schwazer dopo il palco di Sanremo oggi, sabato 13 marzo 2021, è ospite di Verissimo, la trasmissione di Canale5 condotta da Silvia Toffanin.

"Ho aspettato così tanto questo momento che non me ne sono ancora reso pienamente conto. Nelle prossime settimane ripenserò a quello che è successo in questi anni. Quando è iniziata questa cosa non avevamo certezze che saremmo riusciti a dimostrare la mia innocenza e non sapevamo quando questo sarebbe potuto accadere" ha raccontato Schwazer. Il giudice nella sentenza ha affermato che le provette sono state alterate. E a Silvia Toffanin, il campione olimpico svela le sue sensazioni: "Ho un’idea su chi possa essere stato però bisogna saperlo dimostrare. Se sapessi i nomi li avrei già detti tempo fa nelle dovute sedi". Ai microfoni del talk show Schwazer non ha dubbi sul fatto di ritenersi una vittima di un complotto: "Sicuramente è così. È stato un complotto nei miei confronti. Ci sono stati degli alti e bassi. Il mio mondo, quello dello sport, mi ha fatto stare male. Non ho avuto nessun crollo psicologico perché sapevo di essere innocente. Dentro di me ho sempre avuto la speranza di fare chiarezza". Dopo l’assoluzione, il prossimo obiettivo per Schwazer sono le Olimpiadi di Tokyo, anche se c’è da superare l’ultimo scoglio legato alla giustizia sportiva per cui la squalifica è valida fino al 2024.

A livello sentimentale dal 2007 al 2012, nel momento di maggior successo sportivo e poi della prima squalifica per doping, ha avuto una relazione sentimentale con la pattinatrice Carolina Kostner. Una coppia che ha fatto molto parlare essendo due grandi campioni nelle rispettive discipline. Dal 2016 ha iniziato a frequentare Kathrin Freund, con la quale poi si è sposato il 7 settembre 2019. I due hanno avuto una figlia di nome Ida, nata nel 2017.

