Ilary Blasi. il primo appuntamento con Totti e la Ferrari rigata: "Io sono rimasta burina"

Ilary Blasi ospite di Verissimo, oggi sabato 13 marzo 2021, dove incontra - venti anni dopo - Silvia Toffanin. Le due erano letterine del quiz Passaparola. Quanta strada hanno fatto entrambe da allora: la padrona di casa della trasmissione del pomeriggio di Canale5 intervista la conduttrice del prossimo reality che andrà in onda su Mediaset: L'isola dei famosi.

Verissimo, Ilary Blasi, Sabrina Ferilli e Ginevra Elkann fra gli ospiti di Silvia Toffanin

Classe 1981, Ilary dopo il debutto da valletta - in precedenza aveva vinto la fascia di Miss Cinema Lazio - la sua prima conduzione è la trasmissione musicale Top of the Pops, poi affianca Fazio a Che tempo che fa (dal 2003 al 2005). Poi affianca Panariello nella conduzione del Festival di Sanremo 2006, arriva il Festivalbar e la lunga esperienza con Le Iene (dal 2007 al 2018). Nel frattempo una stagione di Zelig, tre del Grande Fratello Vip, una di Summer Festival, gli Eurogames e, tra pochi giorni, L'Isola dei Famosi. "Il successo non mi ha cambiata, sono rimasta burina" ha detto in un'intervista rilasciata da poco su Il Corriere della Sera.

Ilary ha sposato Francesco Totti, calciatore della Roma e della Nazionale, il 19 giugno 2005 con tanto di diretta tv su Sky (i proventi sono stati poi devoluti in beneficenza). La coppia ha tre figli: Cristian, nato nel 2005, Chanel nel 2007 e Isabel nel 2016. Divertente il racconto del primo appuntamento tra i due, raccontato da Totti nella prossima serie tv dedicata al campionissimo romano: Totti andò prendere Ilary sotto casa in Ferrari, volendo immediatamente farsi bello agli occhi della ragazza di cui era già cotto. Ilary però non sembrava badare molto alla macchina, infatti, al momento di scendere dall'auto, ha aperto la portiera maldestramente colpendo il vicino muretto e rigando la Ferrari. Apriti cielo, Totti ha raccontato di essersi quasi sentito male, ma di aver finto tranquillità pur di continuare a fare colpo su Ilary. La serata è proseguita al Fungo, ristorante al quattordicesimo piano in zona Eur con vista sulla città.

