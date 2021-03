Luciana Littizzetto, quando negli Usa fu considerata la fidanzata di Russel Crowe

13 marzo 2021 a

Luciana Littizzetto sarà una delle ospiti vip della puntata di stasera, 13 marzo, di C'è posta per te su Canale 5. E' uno dei volti femminili più noti della televisione italiana. Comica, cabarettista, conduttrice radiofonica. Ma anche scrittrice, doppiatrice ed attrice. Torinese, nata nel 1964, da anni è la comica di Che tempo che fa, il programma della domenica condotto da Fabio Fazio. Figlia di una coppia che aveva in gestione una latteria, lei nel 1984 si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Torino.

Poco dopo inizia a lavorare come insegnante di musica in una scuola media. Ma è già chiara la sua passione per il mondo dello spettacolo e non a caso frequenta anche una scuola di recitazione. Concepisce i primi spettacoli di cabaret, ma debutta in televisione partecipando alla trasmissione Avanzi, condotta da Serena Dandini e trasmessa su Rai 3. La sua carriera diventa un crescendo. Alterna teatro e piccolo schermo, ma nel 1997 è anche nel cast del film Tutti giù per terra di Davide Ferrario. Gli impegni si accavallano ed è difficile individuare quelli in cui ha avuto maggiore successo: oltre 15 libri, programmi radiofonici e televisivi, grande schermo, doppiaggio, ma anche importanti spot pubblicitari.

Ovviamente negli ultimi anni Che tempo che fa è diventato il suo principale impegno. Dal punto di vista sentimentale nel 1997 si è legata a Davide Graziano, ex batterista del gruppo Africa Unite e con lui ha ottenuto due ragazzi in affido. Ma nel dicembre 2018 si sono lasciati e lei è tornata single. Contraria alla chirurgia estetica, amante degli animali domestici, è anche appassionata di calcio e tifosa della Juventus. Ovviamente la sua carriera è stata caratterizzata da numerosi episodi particolari. Tra tutti quello del 2016, quando Russel Crowe fu ospite di Che tempo che fa. Dietro le quinte Littizzetto chiese all'attore di scattarsi una foto con lei che poi venne condivisa sui social. Ma nei giorni successivi i media americani lanciarono quello che ritenevano uno scoop, considerandola la fidanzata segreta dell'attore. Un rumors che ovviamente ha stupito anche lei.

