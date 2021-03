Ginevra Elkann, chi è la nipote di Gianni Agnelli: l'amore per Giovanni e i tre figli

13 marzo 2021 a

Ginevra Elkann, nipote di Gianni Agnelli, sarà per la prima volta ospite - oggi sabato 13 marzo 2021 - di Verissimo, la trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Silvia Toffanin. Proprio ieri il nonno avrebbe compiuto 100 anni e per ricordarlo ci sarà nello studio di Mediaset proprio la nipote.

Nata a Londra il 24 settembre 1979 è una produttrice cinematografica. Figlia di Margherita Agnelli e di Alain Elkann, sorella di John Elkann e di Lapo Elkann, è cresciuta in giro tra l’Inghilterra, Francia e Brasile, per poi tornare in Italia vivendo tra Roma e Torino. Inoltre, nella sua carriera ha lavorato per Knopf Publishing di New York e Miramax a Londra, producendo diversi cortometraggi. Successivamente è stata assistente alla regia Bernardo Bertolucci per il film L’assedio e assistente video di Anthony Minghella per il film Il talento di Mr. Ripley. Successivamente si è laureata all’Università Americana di Parigi con un master in Regia Cinematografica alla London Film School. Nel 2009 ha fondato la casa di produzione Caspian Films, che ha prodotto e realizzato il lungometraggio Frontier Blues del regista iraniano Babak Jalali selezionato al Festival international des cinémas d’Asia di Vesoul del 2010 e per il Concorso Internazionale del 62º Festival del Cinema di Locarno. Ha posato per la fotografa Deborah Turbeville e per la campagna di Oviesse abbigliamento 2010/2011. Nel 2012 ha fondato la casa di distribuzione cinematografica Good Films con Francesco Melzi d’Eril, Luigi Musini e Lorenzo Mieli.

Vita privata: nel 2009 a sposato a Marrakech con rito cattolico, Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona: dalla loro unione sono nati tre figli Giacomo, Pietro e Marcella. Sul suo profilo Instagram può vantare circa 10mila follower pubblicando scatti della sua vita privata: l’ultimo è dedicato al nonno Gianni Agnelli, che avrebbe compiuto il 12 marzo 2021 ben 100 anni.

