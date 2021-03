Eden, il meglio di Un pianeta da salvare: stasera in tv 13 marzo su La7 c'è anche Orvieto

13 marzo 2021 a

Il ciclo 2021 è terminato con l’ottava e ultima puntata trasmessa sabato 27 febbraio, ma Eden – Un pianeta da salvare torna protagonista stasera in tv - oggi sabato 13 marzo 2021 - con un nuovo appuntamento dedicato ai migliori momenti della stagione appena conclusa. Si tratta del primo di due appuntamenti extra in cui l’eroina ambientalista Licia Colò mostrerà ai suoi telespettatori i paesaggi più belli e suggestivi che hanno caratterizzato le otto puntante del programma. Appuntamento come al solito su La7 a partire dalle 21,15 (visione possibile anche in streaming sul sito internet La7.it.

L’appuntamento “best of” comincerà con una carrellata delle tappe italiane più apprezzate dagli spettatori. Stasera lo speciale partirà da due parchi presenti sul corso del fiume Mincio: il Parco Sigurtà Giardino, a Valeggio sul Mincio (Verona), che ospita una vastissima varietà di fiori e piante, e il Parco Natura Viva, dove in compagnia di Cesare Avesana faremo la conoscenza del bisonte europeo. Il viaggio di Licia proseguirà poi in direzione della bellissima Orvieto: qui Licia Colò ci accompagnerà in un imperdibile tour nelle bellezze artistiche della cittadina umbra come il Pozzo di San Patrizio, la Torre del Moro, il Duomo e il Teatro Mancinelli. Ultima fermata italiana della puntata sarà la stupenda Taormina con una visita alla riserva naturale di Isola Bella: uno scenario incantato senza pari in tutto il mondo.

Nella tappa estera della puntata Licia farà tappa in Slovenia e ci farà rivedere le magnifiche Grotte di Postumia e le caratteristiche sculture calcaree che le rappresentano per poi spostarsi verso Castel Lueghi, un meraviglioso maniero del XIII secolo incastonato nella roccia. Infine, ci sarà spazio anche per due dei viaggi più belli di Mister Nat. Stasera rivedremo il divulgatore naturalistico di La7 nei reportage imperdibili e unici in Madagascar e in Perù.

