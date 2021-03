Linea Bianca, Ossini e Capocchi raccontano le montagne del Friuli: la puntata di sabato 13 marzo

13 marzo 2021 a

Nuovo appuntamento con Lineabianca, il format di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi che racconta la montagna. La trasmissione va in onda oggi, sabato 13 marzo alle 14.

La puntata odierna, interamente in Friuli Venezia Giulia, si apre in modo spettacolare a quota 2703 metri sul livello del mare: in vetta alla Cima dei Preti, la montagna più alta delle Prealpi Carniche e delle Dolomiti Friulane, con la guida alpina Lino Zani. Si prosegue in kayak, sul lago Redona, una delle iniziative del progetto “Ri.Natura” per una profonda riscoperta della natura, intesa non solo come ambiente, ma anche come intima esigenza dell’essere umano. Poi la scoperta del fascino e della magia delle Grotte di Pradis al culmine di una “piccola avventura” speleologica nel cuore delle Prealpi Carniche.

Tra le eccellenze locali, un suggestivo agriturismo a conduzione familiare che sostiene la tradizione della pitina, prelibato salume, fatto con carni di pecora, capra o selvaggina, ricoperto da un velo di farina di mais e affumicato con legno di nocciolo. A Tramonti di Sopra, in un caratteristico caseificio tra le montagne, il sogno di Agnese che diventa realtà, grazie a un’incredibile passione per gli animali, un percorso di studio mirato e Dixie, la sua fidatissima cagnolina da pastore: una bella storia d’esempio per tutti i giovani. Infine nella cornice mozzafiato del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, si osserva una natura selvaggia, le incredibili sfumature delle pozze smeraldine e, con i guardiaparco del Corpo Forestale Regionale, l’emozionante liberazione di due splendidi esemplari di rapaci. Immagini spettacolari che come ogni sabato, nel primo pomeriggio, incolleranno gli appassionati della montagna e non solo davanti agli schermi per seguire l'ennesima puntata di Linea Bianca che in questa stagione ha compiuto venti anni di programmazione sulle reti della Rai, nato come ideale spin-off della trasmissione Linea blu.

