Linea Verde Life, il 13 marzo Rai1 alla scoperta di Cuneo e delle Langhe

Torna su Rai1 il consueto appuntamento con Linea Verde Life, oggi sabato 13 marzo 2021 (ore 12,25). Le telecamere della storica trasmissione che si occupa delle tradizioni italiane, dell'agricoltura e dei prodotti tipici, arrivata al quarantesimo anno d'età, oggi saranno nella provincia di Cuneo con approfondimenti in particolare nelle Langhe.

I conduttori Marcello Masi e Daniela Ferolla iniziano però la puntata dalla Torre di Palidoro, poco distante da Torrimpietra, alle porte di Roma, dove è stato realizzato il Museo in memoria del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, Medaglia d'Oro al valor militare, mostrando il recupero storico artistico della torre medievale e l'area naturale circostante. Da questo luogo raccontano le meraviglie delle terre piemontesi, delle loro produzioni, delle loro storie e delle loro eccellenze, a cominciare dal Monviso, il monte che domina il territorio cuneese, dove Roberto, dal 2006, ha deciso di dare vita a un allevamento di capre cashmere.

Un viaggio in mongolfiera, sulle colline di Langa, parla di un turismo lento, capace di altre, alte prospettive. Sarà spazio poi, per l'economia circolare, con Osvaldo che recupera il legno dei tetti delle baite e gli concede una nuova vita e con Lorenzo che trasforma le barriques esauste in occhiali. Presente la enogastronomia del Piemonte, con un viaggio tra il Metodo Classico Alta Langa e il Barbaresco, tra gli antipasti tradizionali raccontati da Ugo Alciati e i formaggi dell'Alta Langa, grande passione di Beppino Occelli. Inoltre, la nocciola tonda gentile e il dolce tipico delle tavole piemontesi, il bonet, con la ricetta di Federica De Denaro, l'ex inviata di Michele Santoro e della Vita in diretta che poi si è specializzata in tutto quello che è cucina sino a intraprendere un viaggio itinerante tra gli chef stellati presenti sul nostro territorio nazionale. Ma non solo: l’ha portata anche a scrivere libri sul tema, come ad esempio in tutto quello che è cucina, sino a partecipare a numerose trasmissioni televisive.

