Passaggio a Nord Ovest sabato 13 marzo. Alberto Angela a Creta alla scoperta del Disco di Festo

13 marzo 2021 a

a

a

Alberto Angela va alla scoperta di uno degli enigmi archeologici della civiltà minoica nata nell'isola di Creta: il Disco di Festo. rinvenuto sull’isola nel 1908 dall’archeologo italiano Luigi Pernier, è al centro dell’appuntamento con Passaggio a nord ovest, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 13 marzo alle 11.25 su Rai1.

L'indagine messa in piedi durante la trasmissione si muove tra luci e ombre. Verranno prese in esame con obiettività e rigore tutte le ipotesi scientifiche comprese quelle più controverse e che negli anni hanno fatto discutere gli esperti. Durante la puntata sarà affrontato anche lo scottante tema dei restauri effettuati dalla famiglia dei Gilliéron, padre e figlio, che, per molti versi hanno “reinventato” tanti affreschi dell’arte minoica, e “plasmato” l’attuale concezione di questa civiltà. La domanda cruciale alla quale la trasmissione cercherà di dare una risposta riguarda proprio l'autenticità del Disco di Festo. È possibile che sia un falso clamoroso? O è veramente il più antico cimelio del nostro passato?

Ascolti tv giovedì 11 marzo, Che Dio ci aiuti 6 chiude con oltre 6 milioni di spettatori: male Giallini e Panariello

Il Disco di Festo fu trovato il 3 luglio del 1908 da una spedizione archeologica italiana guidata da Luigi Pernier e Federico Halbherr. Attualmente è conservato al Museo Archeologico di Heraklion a Creta. È di terracotta, delle dimensioni di 16 centimetri di diametro e 16 millimetri di spessore; la datazione stratigrafica ne attribuisce l'età al 1700 a.C. il disco contiene 242 simboli impressi quando l'argilla era ancora fresca. La possibilità che il disco sia una contraffazione del 1908 o una burla è stata sollevata da due o tre studiosi insieme al mercante d'arte Jerome Eisenberg. Secondo una notizia apparsa sul Times la data di manifattura non è mai stata stabilita dalla termoluminescenza.

Gli esperti si interrogano anche sull'epoca del Disco. Yves Duhoux (1977) data il disco tra il 1850 a.C. e il 1600 a.C. (MMIII) sulle basi delle notizie fornite da Luigi Pernier, Best suggerisce una data nella prima metà del XIV secolo a.C. in base alla sua datazione della tavoletta PH 1. Insomma un vero mistero.

Alberto Angela svela i segreti del teatro più piccolo del mondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.