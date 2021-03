Propaganda Live, Sabina Guzzanti e Matilda De Angelis ospiti su La7

12 marzo 2021 a

Stasera, venerdì 12 marzo 2021, in prima serata (ore 21.15) su La7, nuovo appuntamento con Diego Bianchi “Zoro” e Propaganda Live. Ospite per la prima volta l’attrice, autrice e regista Sabina Guzzanti. Sarà presente anche l’attrice Matilda De Angelis, reduce dal Festival di Sanremo e dalla serie di successo internazionale Undoing.

Propaganda Live, attualità e satira con ospiti di primo piano

Questa settimana il nuovo reportage di Diego Bianchi sarà incentrato sulle vicende del “Nazareno”, dalle proteste simboliche con l’occupazione della sede P.D. da parte delle sardine, ai rumors per il nuovo segretario. Ospiti musicali saranno Manuel Agnelli, Rodrigo d’Erasmo e Wrongonyou, una delle Nuove Proposte di Sanremo. Tornano inoltre Andrea Pennacchi e Valerio Aprea con due nuovi monologhi, Fabio Celenza con le sue parodie e Memo Remigi con il suoi filmati. In studio gli altri ospiti fissi Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata.

Tornando agli ospiti, molto attesa è Matilda De Angelis. Al Festival di Sanremo che si è da poco concluso, Matilda ha portato un elogio del bacio al tempo delle mascherine e della pandemia. Sul palco del Teatro Ariston è stata la coconduttrice della prima serata del Festival di Sanremo.

A Propaganda Live le dimissioni di Zingaretti tra analisi e battute

L'attrice ha tenuto una vera e propria lezione sul tema al direttore artistico. Matilda ha mostrato la foto del bacio più celebre della storia, la foto del marinaio e dell’infermiera che si baciano a New York per festeggiare la fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi ha recitato l’elogio del bacio dal Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand e spiegato ad Amadeus le diverse tipologie di bacio con tanto di lavagna. E ha concluso: "Non importa quanti muscoli utilizziamo, è importante solo che torniamo a baciarci presto". Stasera la vedremo in un programma che ha un pubblico affezionato e che ogni settimana fornisce spunti di riflessione in uno stile inconfondibile.

Matilda De Angelis, dai problemi di anoressia all'amore finito con Andrea Arcangeli

