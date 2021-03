Oroscopo del Corriere di sabato 13 marzo 2021: le previsioni segno per segno

12 marzo 2021 a

Oroscopo del Corriere di sabato 13 marzo 2021: ecco cosa dicono le stelle per la giornata: qui di seguito le previsioni segno per segno.

ARIETE

All’orizzonte possibili novità nel campo professionale che riguardano il vostro ruolo, per cui, già dalle prossime ore, cogliete al volo le chance.

TORO

La maggior parte di voi dovrà fare delle scelte: se continuerà a esitare, sarà il partner a decidere da solo. Organizzatevi una giornata tranquilla.

GEMELLI

Siete spesso presi a fare del bene agli altri o a dedicarvi a cose che non vi riguardano direttamente. Oggi pensate al vostro benessere.

CANCRO

Apparite piuttosto preoccupati, quindi tutti i vostri rapporti, personali ed affettivi, potrebbero risentirne. Sarò difficile farsi ascoltare da voi.

LEONE

Siete turbati da qualche pensiero che riguarda le finanze e questo incide sulla vostra serenità mentale scaricando le tensioni sullo stomaco.

VERGINE

Siate veloci nel cambiare qualcosa, poiché rischiereste di accavallare incontri egualmente importanti in giornata, provocando malumori.

BILANCIA

Oggi il vostro fascino del tutto naturale riuscirà a colpire il cuore di una persona che cercavate da tempo. Galeotti furono i social network...

SCORPIONE

Le vostre armi migliori sono fiducia e perseveranza e anche se vi sentite un po’ stanchi riuscirete a procedere e ad avere successo.

SAGITTARIO

Cercate di trovare dei momenti da dedicare a voi stessi: rilassatevi. Questa potrebbe essere una giornata faticosa, occhio alla qualità del sonno.

CAPRICORNO

Non fatevi destabilizzare da piccoli contrattempi: se anche tutto non scorre come volete, lasciate stare l’insofferenza e fate spazio all’ottimismo.

ACQUARIO

Il consiglio odierno è di mostrarvi sinceri con i vostri sentimenti e con la persona che avete davanti, senza mai fare false promesse.

PESCI

Complici le stelle, avrete le carte in regola per realizzare ogni vostro desiderio. Non abbiate paura di accantonate dubbi e incertezze dei mesi scorsi.

