Dayane Mello, futuro da tronista? Lei intanto si mostra in bikini con lato b mozzafiato | Video

12 marzo 2021 a

a

a

"Siamo ciò che scegliamo di essere. Il destino c'entra poco". Questa la frase utilizzata da Dayane Mello nell'ultimo suo post su Instagram, in cui appare in un video mentre balla in bikini mettendo ben in mostra il suo fisico pazzesco, soprattutto nel lato b. Inevitabile la raffica di like ricevuti dai suoi follower; tra questi anche Giulia Salemi, sua coinquilina nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 5, che l'ha definita senza mezzi termini: "Amica, che bona", ha commentato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

Dayane Mello, la storia con Gianmaria Antinolfi e il tradimento con Belen scoperto su Chi | Foto

Intanto per la top model brasiliana potrebbe aprirsi una nuova opportunità nella carriera televisiva in Italia. Non è da escludere per lei un futuro da tronista di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. A lanciare l’indiscrezione è stato proprio Maurizio Costanzo, tramite la rubrica televisiva sul settimanale Nuovo. Il popolare giornalista ha confessato che la bella modella sudamericana meritava di vincere la quinta edizione del Grande Fratello Vip, avendo fatto un bellissimo percorso all'interno del reality. In più il giornalista, rispondendo al suggerimento di una lettrice sull'idea di vedere appunto la modella brasiliana sulla poltrona rossa di Uomini e Donne in veste di tronista, Costanzo ha replicato così: "Saprebbe mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale”, ha dichiarato il marito della De Filippi sempre sul settimanale Nuovo.

Dayane Mello, buongiorno sexy dal balcone. Giulia Salemi commenta: "Gattona mia mi manchi" | Foto

Non sarebbe la prima volta che il programma di Canale5 propone ex gieffini come tronisti (l'ultimo è stato Daniele Dal Moro, protagonista del Gf 16 e tronista nel 2020). Senza dimenticare come la Mello non solo sia single, ma anche alla ricerca del grande amore, un desiderio, quello di innamorarsi, mai nascosto durante la sua lunga permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5. Vedendo quest'ultimo video sul suo profilo Instagram, difficile pensare che possano mancare i pretendenti. Dayane Mello ha una figlia, Sofia, avuta dall'ex compagno Stefano Sala.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.