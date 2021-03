Virginia Raffaele, dall'amore con Ubaldo Pantani alla lite con Belen per l'imitazione

12 marzo 2021 a

Virginia Raffaele è una conduttrice, attrice e imitatrice italiana. Nata il 27 settembre 1980 sotto il segno della Bilancia, la svolta nella sua carriera arriva nel 2015, quando al fianco di Carlo Conti al festival di Sanremo convince tutti con le sue esibizioni. Da lì è arrivata alla conduzione di un programma tutto suo: Facciamo che io ero, rivelatosi sin dal principio un grande successo.

Le sue imitazioni, da Bianca Berlinguer a Michela Murgia e Fiorella Mannoia hanno dimostrato il suo coraggio raro. Voleva osare, stupire e ce l’ha fatta: ha dimostrato che la realtà è fatta di maschere, ma anche di volti veri e parole vere. Tra le curiosità sul suo conto, proviene da una famiglia di circensi. Ha vissuto in prima persona la magia del circo complice una nonna acrobata e i genitori proprietari di un luna park in zona Eur a Roma. Molte delle sue "vittime", vale a dire i personaggi imitati, hanno reagito non benissimo alle performance della Raffaele. Sia Belen Rodriguez, sia Sandra Milo sia la Minetti si sono schierate svariate volte contro le sue imitazioni. Per quanto riguarda la vita privata, Virginia è stata legata per 5 anni al collega attore Ubaldo Pantani.

A proposito della reazione furente di Belen alle imitazioni della Raffaele, queste parole risalgono al 2017: "Non mi sta più simpatica quell’imitazione. Lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare - ha raccontato in una vecchia intervista la showgirl argentina -. Se fai tante puntate con la parodia di Belen, o di altre, perché a me pare che non si rinnovi mai, non ci puoi sempre massacrare così sempre. All’inizio era leggera, adesso è troppo". E quindi ha proseguito: "Si è persa nell’emulazione, ora si diverte di più a fare vedere la sua coscia per dimostrare che anche lei ha una fisicità notevole. E' decaduta nella volgarità. Scontata e banale".

