Ema Kovac, "madre natura" è fidanzata con l'ex concorrente del Grande Fratello Gennaro Lillio

Il grande pubblico della televisione l'ha conosciuta come Madre Natura di Ciao Darwin la fortunata trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ema Kovac, classe 1992, croata e milanese d'adozione ha iniziato sfilando per Versace, Just Cavalli e tanti altri. Poi, grazie alla trasmissione di Paolo Bonolis, è stata lanciata in tv. Nel 2020 ha partecipato al reality show Pechino Express, programma a cui ha partecipato insieme a Dayane Mello, nella squadra delle ‘top’. Proprio durante questa esperienza, Ema ha conosciuto quello che è diventato poi il suo fidanzato: stiamo parlando dell’ex concorrente del Grande Fratello Gennaro Lillio, anche lui modello e influencer.

Il nuovo fidanzato della modella croata ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello. La loro storia d'amore è spesso in vetrina sui social. Lui di professione fa il personal trainer e ha un fratello gemello di nome Guido. In passato è stato fidanzato con un altro volto noto dello spettacolo, vale a dire Lory Del Santo. Fu protagonista anche durante la partecipazione al Grande Fratello con una storia, che fece discutere molto, con Francesca De Andrè. Il fatto era che la ragazza era già fidanzata con Giorgio Tambellini e una volta uscita dalla casa tornò da lui.

Tornando a Ema Kovac all'epoca della partecipazione a ciao Darwin la scelta di proporla come Madre Natura non convinse tutti. Sui social furono diverse le persone che criticarono la scelta perché la modella si sarebbe sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica e dunque avrebbe poco a che vedere, secondo questi utenti, con il concetto di Madre Natura. In ogni caso appassionati o critici potranno ammirarla nuovamente in tutta la sua bellezza questa sera, 12 marzo. Su Canale 5 alle 21.20 andrà in onda la replica di una delle puntate del passato di Ciao Darwin, una di quelle che la vedeva protagonista nel ruolo di Madre Natura.

