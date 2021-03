Carlo Conti e i suoi primi 60 anni. "Antonella Clerici mi ha dato il consiglio giusto per riconquistare mia moglie"

12 marzo 2021 a

a

a

Carlo Conti è uno dei presentatori più amati d'Italia. Domani 13 marzo compirà 60 anni e in vista dell'importante anniversario ha concesso un'intervista al Corriere della Sera nella quale parla della sua carriera, della gavetta, del primo lavoro in banca e della sua vita privata. In merito al rapporto con la moglie Francesca Vaccaro ha rivelato un particolare inedito. Come ha raccontato più volte in passato il suo rapporto con l'attuale moglie ha vissuto momenti di alti e bassi dovuti anche all'indole di Don Giovanni che era stata data al presentatore negli anni. Fu Antonella Clerici a dare il consiglio giusto al conduttore: "Una sera, sono rientrato dopo l’ennesima cena con amiche e ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico. Per fortuna, Francesca era ancora pronta a riaccogliermi per la seconda o terza volta", ha confessato rivelando poi che la strategia giusta per riconquistare la donna du quella suggerita dalla collega presentatrice: "Ho seguito il consiglio di Antonella Clerici, che m’aveva detto: guarda Ciccio, stavolta o vai col brillozzo o non la ribecchi più".

Carlo Conti, prima del successo il lavoro in banca: il figlio Matteo con la moglie Francesca Vaccaro

In passato, con il gruppo dei comici toscani, Carlo Conti si era fatto la fama di don Giovanni. "Dicevano che ero l'Alberto Sordi del gruppo", ha confessato in un'intervista. Invece nel 2012 ha capitolato con Francesca Vaccaro, una delle costumiste delle sue trasmissioni. Tra i due non è stato sempre rose e fiori. Lo stesso Carlo conti in una recente intervista ha parlato di una crisi. La donna ha attraversato un momento molto difficile e stava per lasciare il conduttore di Rai1. Ma poi le cose si sono sistemate. "Lei è la donna della mia vita. Avrei dovuto sposarla prima, ma averla ripresa al volo è stata la cosa più fantastica della mia vita“, ha ammesso Carlo Conti.

Carlo Conti e la crisi con la moglie: "Voleva lasciarmi"

Il presentatore sarà ospite questa sera, 12 marzo, della trasmissione "Canzone segreta" condotta da Serena Rossi su Rai 1 a partire dalle 21.25.

"Canzone segreta", gli ospiti di domani. Come funziona il nuovo show di Rai1 con Serena Rossi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.