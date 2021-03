Luca Argentero, la cugina è Alessia Ventura: ora è incinta del primo figlio da Gabriele Schembari

12 marzo 2021 a

a

a

Luca Argentero è un attore italiano, tra i più amati dal pubblico. Nato il 12 aprile 1978 a Torino, la svolta nella sua carriera è arrivata con la partecipazione al Grande Fratello, nella terza edizione, dove si è classificato terzo. Nel 2004 si è laureato in Economia e Commercio, ma nella vita ha ovviamente intrapreso una carriera diversa.

Luca Argentero, l'amore per Cristina e la figlia Nina Speranza nata durante il lockdown in Umbria

Uno dei suoi primi film infatti gli ha dato l'opportunità di ricevere una candidatura ai David di Donatello. Il film è in questione è Saturno contro, capolavoro di Ferzan Ozpetek. Nel 2020 ha riscosso un notevole successo con la fiction su Rai1 Doc Nelle tue mani, che ha ottenuto grandi ascolti e per la quale è in arrivo la seconda stagione. Tra le curiosità sul suo conto, sua cugina è la showgirl ed ex letterina di Passaparola Alessia Ventura, che lo propose ai casting del Grande Fratello. Alessia Ventura, dopo la storia con Pippo Inzaghi, attualmente è incinta del suo primo figlio, a 40 anni, con l'ex portiere Gabriele Schembari.

Per quanto riguarda la vita privata, dopo un lungo amore con l’attrice Myriam Catania, che sposò nel 2009, Luca Argentero e la moglie hanno deciso di separarsi consensualmente. Dopo di lei, Argentero ha iniziato una relazione con modella e attrice Cristina Marino. "Lui è diventato il nuovo guru. Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio. Gli faccio duemila domande sul suo lavoro. Per me è un punto di riferimento - ha raccontato in una vecchia intervista a Vanity Fair -. La cosa che mi piace è che so di esserlo anche io per lui. Penso che se due persone si scelgono è perché si rispettano e si stimano”. Dalla relazione con Cristina Marino è nata la figlia Nina Speranza, il 20 maggio del 2020. Per entrambi si tratta del primo figlio.

Che Dio ci aiuti 6, la new entry Pierpaolo Spollon: "Diana Del Bufalo mi soffre e con Saurino parliamo sempre di donne"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.