Franca Leosini, l'amore con il marito Massimo. Dopo il matrimonio ha preso il suo cognome

Gli italiani sono abituati a vederla affrontare storie di delitti o gialli italiani nella sua ormai famosa trasmissione "Storie maledette". Franca Leosini, 72 anni, è una delle giornaliste storiche della televisione italiana. Ma oltre il piccolo schermo, qual è la vita di tutti i giorni di Franca Leosini. Leosini, è questa la prima curiosità, è il cognome che ha assunto dopo il matrimonio con il marito Massimo. Lei da ragazza si chiamava Franca Lando. Dalla loro unione sono nate due figlie che oggi sono adulte.

Della vita familiare della giornalista si sa che lei vive a Roma, mentre il marito e le figlie a Napoli. In ogni caso la giornalista non ama la vita sotto i riflettori e ci tiene a mantenere riservata la sua sfera privata. Non ha un profilo Instagram ufficiale, confermando una sua enorme riservatezza e non ama i social. La passione per la cronaca nera nacque quando partecipò alla trasmissione di Corrado Augias Telefono Giallo. Erano gli anni '80 e quel format ha aperto la strada in qualche modo alle tante trasmissioni che oggi approfondiscono gialli e casi di cronaca. Una passione che Franca Leosini ha continuato con la sua trasmissione "Storie Maledette" durante la quale intervista protagonisti di fatti di cronaca che hanno fatto discutere l'opinione pubblica. In ogni puntata ripercorre le tappe salienti di un episodio di cronaca nera che ha fatto scalpore, facendo parlare direttamente il colpevole o presunto tale, e i protagonisti principali tramite un’intervista precisa e minuziosa, dettagliata e molto circostanziata. Un format che si è rivelato un successo. Negli anni Franca Leosini è diventata anche un idolo del mondo gay. Nel 2013 ha vinto il premio di Icona Gay dell’anno di Muccassassina, la celebre serata gay romana.

Questa sera, 12 marzo, sarà ospite della trasmissione "Canzone segreta" condotta da Serena Rossi su Rai 1 a partire dalle 21.25.

