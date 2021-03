Tommaso Zorzi a L'Isola dei famosi, non solo nuovo opinionista: pronto per lui anche un programma online

12 marzo 2021 a

Ha appena vinto il Grande Fratello Vip 5 e subito arriva un ruolo prestigioso per Tommaso Zorzi. Il vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini infatti è il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi: Zorzi va a completare una squadra di commentatori composta da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. A comunicarlo è la stessa Mediaset. Oltre alla presenza in studio nel reality in partenza lunedì 15 marzo, Zorzi sta preparando con Mediaset un programma online dedicato all’Isola dei Famosi visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale www.mediaset.it.

Con il coinvolgimento nel team de L’Isola dei Famosi, Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche Mediaset. Venerdì 12 marzo, Zorzi sarà anche protagonista su Italia1 a partire dalle 21,20 ne Le Iene. L'influencer è stato vittima di uno scherzo: "Ho perso vent'anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male", ha affermato Zorzi in una delle sue stories su Instagram subito dopo aver scoperto di essere stato vittima dello scherzo dello show di Italia1.

L'inviato Sebastian Gazzarrini ha organizzato tutto grazie all'aiuto del giornalista Gabriele Parpiglia e di Sonia Lorenzini, ex concorrente del Gf Vip 5 e che con Zorzi aveva avuto un diverbio prima dell'ingresso in casa, poi risolto nel corso della sua esperienza nel reality. Intanto sempre su Instagram Zorzi negli ultimi giorni ha pubblicato uno scatto in cui appare ancora con i capelli lunghi, successivamente tagliati all'interno della casa. Una scelta per la quale Tommaso pare essersi pentito. A giudicare almeno dal commento scritto a corredo dell'immagine: "Sono un cog***** quando mi taglio i capelli", commento ripetuto all'infinito. Ora per Tommaso si apre la prima vera opportunità di lavoro con Mediaset: da concorrente a opinionista e conduttore. La carriera di Zorzi comincia davvero a correre veloce.

