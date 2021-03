Uomini e donne, per Giacomo ottima intesa con Carolina. Ma a ballare porta Martina | Video

12 marzo 2021 a

a

a

Puntata importante a Uomini e donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì alle 14,45. Protagonista è Giacomo Czerny, che sta conoscendo lentamente le sue corteggiatrici a differenza di Massimiliano Mollicone, molto più estroverso e sicuro di sè. Il tronista, videomaker originario di Sarzana, non si è ancora aperto totalmente e sta continuando a conoscere le corteggiatrici.

Tra tutte, però, ce ne sono due con cui sta costruendo un rapporto più approfondito. Sono sicuramente Carolina e Martina. Quest'ultima appare estroversa, energica e sicura di ciò che vuole, tanto che qualche giorno fa non essendo uscita in esterna con Giacomo, ha chiesto immediatamente spiegazioni al tronista il quale l'ha reputata: "Troppo aggressiva".

Stavolta discorso diverso, con Martina che magari ha fatto vedere in esterna un lato di sè per certi versi inedito, più timoroso. Per Carolina invece il carattere sembra essere più conciliante: lei - in studio dopo l'esterna - non fa nulla per nascondere l'attrazione nei confronti del tronista: "Mi piace abbracciarlo", ha affermato. Giacomo ha quindi detto la sua: "Mi piacciono due persone opposte tra di loro, ma ho sicuramente una preferenza", ha sottolineato. Sia Carolina che Martina hanno mostrato un pizzico di gelosia per le rispettive esterne, alla fine tuttavia Giacomo Czerny, almeno per quanto riguarda la puntata di venerdì 12 marzo, ha optato per ballare con Martina. Durante il ballo i due hanno continuato a discutere: evidentemente si tratta di due caratteri che stanno per conoscersi e lo scontro sembra inevitabile. Carolina dal canto suo è tornata a sedersi inevitabilmente delusa. Vedremo come andrà alla fine, la situazione è ovviamente in continua evoluzione e chi conosce bene il programma di Uomini e donne, sa che i colpi di scena sono davvero dietro l'angolo. Appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 14,45 su Canale5.

Uomini e donne, Samantha scatena la lite tra Armando e Riccardo: serve l'intervento di Maria De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.