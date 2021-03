Bianca Nappi, il figlio Romeo dal compagno Davide: "Con lui ho capito cosa vuol dire amare"

12 marzo 2021 a

Bianca Nappi è un'attrice italiana, tra i volti preferiti dal regista Ferzan Ozpetek, che spesso l'ha voluta sul set dei suoi film. Tra questi anche Mine Vaganti, con Alessandro Preziosi e Riccardo Scamarcio protagonisti. La passione per la recitazione, tra cinema e teatro, l'ha catturata sin dalla giovinezza. Origini napoletane, è cresciuta a Trani (in Puglia); Bianca Nappi è nata sotto il segno del Capricorno, il 12 gennaio 1980. Si tratta di un’affermata attrice il cui esordio televisivo risale al 2001, nella miniserie di John Kent Harrison intitolata In Love and War.

Bianca vive a Roma, dove si era trasferita per studiare al Teatro Blu, e nel 2003 ha recitato in Distretto di Polizia 3, per la regia di Monica Vullo. Nel 2009 ha recitato nel film Al di là del lago, di Stefano Reali, un anno dopo l’esordio cinematografico nella pellicola Un giorno perfetto, del regista Ferzan Ozpetek. Sotto la direzione dello stesso Ozpetek, ha lavorato anche nel cast di film come Mine vaganti e Magnifica presenza. Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che ha avuto un figlio che si chiama Romeo, come riportato da SoloGossip.it. Sul suo profilo Instagram domina la descrizione di “amante degli animali". Sul figlio Romeo ha recentemente dichiarato: "Finché non sei genitore non capisci i grandi sentimenti - ha spiegato in una intervista a Gente -. Per anni il lavoro ha avuto la priorità assoluta, poi lui ha cambiato tutto". Sul compagno e padre del bambino ha detto: "Con Davide ho trovato finalmente la stabilità e ho scoperto cosa voglia dire amare", la tesi della Nappi.

Relativamente a qualche curiosità sul suo conto, sappiamo che l’attrice è appassionata di astrologia e letteratura, e la sua firma compare sull’oroscopo per il sito Ladyblitz. IoDonna ha riportato un suo motto: “La curiosità uccise il gatto, ma la soddisfazione lo riportò in vita", la frase attribuita a lei.

