Uomini e Donne, una coppia lascia il programma: Sabina Ricci e Claudio Cervoni spiazzano Maria De Filippi

Colpo di scena a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che va in onda alle ore 14.45. Giovedì 11 marzo, è stata registrata una nuova puntata e il sito specializzato IlVicoloDelleNews ha fatto delle anticipazioni su ciò che è successo in stidio e che vedremo in onda sulla rete ammiraglia Mediaset (dal lunedì al venerdì). La scelta inattesa è quella di Claudio Cervoni e Sabina Ricci, che avrebbero lasciato il programma insieme. I dettagli forniti dalla fonte, parlano di Gianni Sperti che avrebbe chiesto a Claudio Cervoni e Sabina Ricci di raccontare come sta andando la loro frequentazione. Dopo aver raggiunto il centro dello studio, Claudio avrebbe raccontato di un importante cambiamento che starebbe per affrontare. Nei prossimi mesi, intorno a maggio, giugno, dovrebbe infatti arrivare a trasferirsi per questo motivo.

Claudio sarebbe pronto ad aprire un locale e ciò lo porterebbe a lasciare Roma. L'uomo avrebbe anche spiegato, di aver chiesto a Sabina di accompagnarlo lunedì a visitare il locale. Poi, avrebbe sorpreso la dama del Trono Over con una proposta inaspettata. Avrebbe chiesto a Sabina di trasferirsi da lui, in modo tale da poter stare insieme anche nei mesi in cui sarebbe stato lontano da Roma.

Sabina ha detto che non avrebbe senso restare in studio in attesa del ritorno di Claudio. Dopo essersi confidati, i due avrebbero deciso all'improvviso di lasciare il programma seduta stante. Maria De Filippi, visibilmente sorpresa, avrebbe assicurato che la scelta non era affatto programmata. Tuttavia, la conduttrice avrebbe appoggiato il desiderio dei due di vivere il loro rapporto lontano dai riflettori. Claudio e Sabina avrebbero ballato romanticamente sulle note della canzone A mano a mano. Petali rossi e romanticismo in una puntata che alla messa in onda si annuncia come una delle più inattese e anche emozionanti.

