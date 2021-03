Fulminacci, il vero nome è Filippo Uttinacci: l'amore con l'attrice Lia Greco

12 marzo 2021 a

Fulminacci è un giovane cantautore italiano, che ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo con la canzone Santa Marinella. Non è il suo vero nome, che è Filippo Uttinacci, ma Fulminacci è la firma con cui è diventato famoso in tutta Italia. Forte della sua musica e del suo talento di cantautore, ha conquistato importantissimi traguardi sulle ali della sua creatività. Nato a Roma sotto il segno della Vergine, il 12 settembre 1997, è cresciuto in un quartiere borghese di Roma, Casal Lumbroso.

Cantautore con una carriera brillante in continuo fermento, si è aggiudicato la Targa Tenco alla miglior opera prima e il Premio Mei come miglior emergente dell’anno. Il suo primo album in studio è intitolato La vita veramente, pubblicato nel 2019 e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo per la Maciste Dischi. Per quanto concerne la vita privata, Fulminacci, classe 1997, è fidanzato con una giovane attrice romana, Lia Greco, di tre anni più grande di lui. I due starebbero insieme da circa quattro anni. Della loro relazione ha parlato nel 2019 il cantautore in un’intervista a Vanity Fair: "Stiamo benissimo insieme - erano state le sue parole in quella circostanza -. Lei ha vissuto tutto questo cambiamento con me e mi spalleggia”.

Pensando al suo futuro, Filippo lo vede ancora a lungo al fianco di Lia: “La musica è bellissima, ma non è il centro della mia vita", ha affermato. Fulminacci vive a Roma, sua città natale. Nel 2019 ha partecipato anche a Le Iene. Sempre nel 2019 ha vinto il premio Rockol Awards. Sui social, Instagram e Facebook, Filippo è molto riservato e preferisce parlare della sua vita professionale, nessun post riguardante la sua vita privata. Tuttavia la sua relazione con Lia Greco è emersa ulteriormente in questi giorni in cui il cantante ha partecipato a Sanremo 2021.

