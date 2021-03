C'è posta per te, Alessandra Amoroso e Luciana Littizzetto ospiti nell'ultima puntata

12 marzo 2021 a

Ultimo appuntamento della stagione su Canale 5 per il programma di intrattenimento campione di ascolti, il più visto di questa stagione. Va in onda domani, dopo una settimana di pausa, C'è posta per te. L'appuntamento è per sabato 13 marzo in prima serata, Maria De Filippi conduce sulla rete ammiraglia Mediaset lo show atteso per le sue storie e per i grandi ospiti che di volta in volta si presentano in studio.

Il programma infatti, ha mantenuto fede alla sua mission: raccontare le storie della gente che da sempre emozionano nel profondo e fotografano la società.

Super ospiti in studio, nella puntata di domani, saranno due donne straordinarie: l’inarrestabile ironia, bravura, esprit e intelligenza di Luciana Littizzetto e una delle interpreti più amate della musica italiana, Alessandra Amoroso.

Le due ospiti sono state appena annunciate dalla produzione del programma. Il programma è ideato da Maria De Filippi e Alberto Sivestri, scritto con Lucia Chiorrini e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Firma la regia Paolo Pietrangeli.

C'è molta attesa per le due ospiti di Maria De Filippi. Quanto alla cantante, proprio questa settimana è arrivata la notizia che "Pezzo di Cuore", il brano di Emma e Alessandra Amoroso, è stato certificato oro. Disponibile in digitale, "Pezzo di cuore" ha debuttato al secondo posto della classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti e da settimane è tra i brani più trasmessi dalle radio. "Pezzo di cuore" (prodotto dal pianista e compositore Dardust, che ha anche scritto il brano con Davide Petrella) è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. Alessandra Amoroso ha un vasto pubblico di fan che la attendono anche per questa presenza che sarà di sicuro all'insegna delle forti emozioni.

