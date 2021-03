Oggi è un altro giorno, un po' di Sanremo 2021 tra gli ospiti di Serena Bortone: Gio Evan e Fulminacci

12 marzo 2021 a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Cronaca, approfondimenti politici e di attualità, con una finestra ovviamente sempre aperta sul mondo dello spettacolo. La trasmissione sta riscuotendo un discreto successo, sfiorando i 2 milioni di spettatori in ogni puntata.

Per quanto riguarda quella di venerdì 12 marzo, tra i cosiddetti affetti stabili la conduttrice Carolina Rey e l'ex campione de L'Eredità, Massimo Cannoletta, che curerà come sempre la sua consueta rubrica quotidiana Massimo 5 minuti, all'interno della quale darà alcune perle di divulgazione culturale. Tanti gli ospiti della puntata odierna, con tanto Festival di Sanremo 2021 in scaletta. Ci saranno infatti due dei protagonisti della rassegna canora appena conclusasi con il successo dei Maneskin e sotto la conduzione di Amadeus in collaborazione con Fiorello. Si tratta di Gio Evan, che al teatro Ariston ha portato il brano Arnica, e il giovane Fulminacci, che ha catturato l'attenzione del pubblico con il pezzo Santa Marinella.

Tra gli ospiti anche il leader di Azione, Carlo Calenda, per una finestra sull'attuale situazione politica in Italia, il conduttore comico Valerio Lundini, che ha conquistato la critica con il suo programma di seconda serata Una pezza di Lundini, e l'attrice Bianca Nappi, quest'ultima nel cast della fiction di successo di Rai1 in onda la domenica sera, Le indagini di Lolita Lobosco, che vede come protagonista Luisa Ranieri. Domenica andrà in onda l'ultima puntata, dal titolo Gioco pericoloso, un ultimo appuntamento in pieno stile fiction Rai1, tra commedia, un po' di romanticismo e un pizzico di giallo. Insomma, per Serena Bortone tanti temi e tanti ospiti, per l'ultima puntata settimanale dalle 14. Oggi è un altro giorno tornerà poi lunedì 15 marzo, sempre dalle 14.

