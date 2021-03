Uomini e Donne, Samantha interessata a Gero, poi il colpo di scena

12 marzo 2021 a

Nuova registrazione per il dating show di Canale5 (va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45), Uomini e Donne. I tronisti Samantha, Massimiliano e Giacomo insieme alle dame e ai cavalieri del trono over di Uomini daranno vita a una trasmissione scoppiettante condotta da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gero decide di far restare solo una ragazza

Dopo la registrazione di ieri nel corso della quale c’è stata la scelta inaspettata di Sabina Ricci e Claudio Cervoni, la registrazione dovrebbe cominciare con Gemma Galgani e il suo sfogo dietro le quinte. La dama di Torino, poi, dovrebbe raggiungere lo studio per raccontare le ultime novità della sua vita sentimentale. Nella registrazione di ieri, infatti, Gemma ha svelato di aver deciso di dare un’altra possibilità a Maurizio Giaroni con cui aveva deciso di chiudere dopo la scelta in stile “Il segreto” come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News.

Uomini e Donne, Massimiliano trascura Vanessa e si dedica a Costanza

Al centro dell'attenzione c'è comunque il trono di Samantha Curcio. La tronista, nelle scorse puntate, ha ammesso di avere un interesse per Gero Natale, il cavaliere siciliano che ha conquistato immediatamente le attenzioni del parterre femminile. Gero e Samantha si sono concessi anche un’esterna, ma nella registrazione di ieri, come svelano le talpe del Vicolo delle News, il siciliano ha annunciato l’addio ufficiale alla trasmissione non sentendosi a proprio agio. Una scelta che ha sorpreso Samantha che non capisce il motivo della sua scelta dopo la bella esterna che hanno fatto e le parole che si sono scambiati. Dopo l’addio di Gero, come vedremo come proseguirà il trono di Samantha. La tronista era apparsa molto interessata al cavaliere ed è tutto da verificare se riuscirà a trovare interesse anche per un altro. I colpi di scena sono insomma dietro l'angolo nel dating show appuntamento con un vasto pubblico nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

Uomini e Donne, sfilano le dame. Gemma stupisce ancora

