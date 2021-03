Belen incinta, ecografia della figlia Luna Marie: l'amica Elodie commenta con i cuori | Foto

12 marzo 2021 a

Momento particolarmente emozionante per Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti sta aspettando il suo secondo figlio. Stavolta, dopo Santiago avuto dall'ex marito Stefano De Martino, è in attesa di una bambina dall'attuale compagno Antonino Spinalbese, che sarà chiamata Luna Marie. Belen non si trattiene per l'emozione e nella giornata di giovedì 11 marzo ha pubblicato una foto dell'ecografia della piccola, con la didascalia: "Luna".

La foto ha raccolto centinaia di migliaia di like in poche ore; tra i commenti c'è pure quello dell'amica Elodie. La cantante - co-conduttrice in una delle serate del festival di Sanremo 2021 - ha postato una emoticon con una faccina con gli occhi a cuore. Insomma, già sono tutti pazzi per la nuova arrivata nel clan dei Rodriguez. "Non sapevo che il cervello era una mezza pesca, forte", ha commentato Santiago sorpreso davanti alle prime immagini della sorellina. Belen ha scelto infatti di portare il figlio all’appuntamento di controllo con il medico per presentare la piccola Luna al fratello maggiore. Per la showgirl argentina si tratta di un sogno che si avvera, visto che non ha mai nascosto nel corso del tempo e in più interviste via via rilasciate, il desiderio di avere una bambina, una piccola Belen da amare e coccolare. Ora la figlia con Antonino Spinalbese, l'uomo per il quale ha "perso letteralmente la testa" nel corso dell'estate 2020. L'uomo che le ha fatto finalmente dimenticare le sofferenze per la fine dell'amore con Stefano De Martino. La Rodriguez è alla 19esima settimana e tutto procede per il meglio: dalla morfologica si legge che la bimba è lunga circa 15 centimetri. Anche la sorella di Belen, Cecilia, su Instagram ha scritto su Instagram: “Luna ti aspettiamo”. La figlia di Belen e Antonino dovrebbe nascere in piena estate, tra la fine di luglio e i primi di agosto.

