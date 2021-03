Gianni Morandi ricoverato al Centro grandi ustionati di Cesena: incidente in giardino

12 marzo 2021 a

Gianni Morandi è stato ricoverato per ustioni in ospedale a Cesena. Il cantante, riporta il sito del Resto del Carlino, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Bologna dopo un incidente nel quale ha riportato ustioni alle mani e alle gambe e poi trasferito d'urgenza a Cesena. L’artista di Monghidoro, 76 anni, dalle prime ricostruzioni sembra che stesse procedendo a bruciare alcune sterpaglie, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto dentro le fiamme.

Curato dai medici, Morandi avrebbe riportato ustioni in particolare alla mano destra e successivamente, spiega la fonte, è stato trasferito al Centro grandi ustionati di Cesena. Superata la paura per l’incidente, Morandi ha trovato anche il modo di scherzare con il personale medico che gli ha fornito soccorso e ha anche scattato un selfie. Poco prima dell’incidente aveva postato una foto con i guanti da lavoro. Il post, sempre ironico e che lo ritrae sorridente dice: "11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura...".

Le sue condizioni non destano preoccupazione. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, il musicista non è in pericolo: una volta sedato per calmare il dolore, prima di essere trasferito, ha anche mostrato al primario del pronto soccorso Vincenzo Bua la foto che si era appena scattato.

Su quanto è successo nella giornata di ieri, giovedì 11 marzo, la spiegazione ufficiale è arrivata dallo staff che è vicino al cantante, popolarissimo e seguito anche da un affezionato pubblico social. "Stava bruciando delle sterpaglie in giardino - spiegano dal suo entourage - quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un'ustione. Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l'intervento del 118. Hanno poi deciso di trasferirlo a Cesena al centro specializzato nelle ustioni". Gianni Morandi non è in pericolo: un doloroso imprevisto.

