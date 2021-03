UnoMattina, il conduttore Marco Frittella spiega perché è assente. Il post: "Torneremo alla normalità"

11 marzo 2021 a

a

a

Marco Frittella sostituito da Barbara Capponi alla conduzione di UnoMattina su Rai1. E' da due giorni che il conduttore manca in studio e il pubblico si interroga. Oggi è arrivato un post del giornalista che spiega che cosa è successo.

Unomattina, chi è il conduttore Marco Frittella: professione e vita privata. Nato ad Orte, legami con Terni e Perugia

Il programma appare rivoluzionato visto che Monica Giandotti è costretta a condurre in collegamento da casa per via di un contatto con una persona positiva al Covid. Marco Frittella che conduce insieme a lei questa edizione del programma mattutino di Rai1 è stato costretto a sua volta a dare forfait dalla puntata di mercoledì. Il giornalista è stato sostituito dalla giornalista del Tg1 Barbara Capponi, che da due giorni tiene le redini del programma in tandem con la collega Giandotti collegata ancora da casa.

Una indisposizione no-Covid mi tiene lontano in questi giorni da @unomattina.

Grazie a B.Capponi che ben mi sostituisce e grazie a M.Giandotti che dovendo condurre da casa affronta brillantemente anche questo imprevisto.

Torneremo presto alla serena normalità.@Tg1Rai @RaiUno pic.twitter.com/krjoHrDM2m — Marco Frittella (@mfrittella) March 11, 2021

Inizialmente non era stato chiaro da subito se l'assenza di Frittella dipendesse dal Covid, visto il silenzio della rete e dei canali social del programma, nonché di quelli personali dello stesso Frittella. Che però ha tranquillizzato tutti nelle scorse ore, specificando si tratta di una indisposizione, ma scongiurando il Covid: "Una indisposizione no-Covid mi tiene lontano in questi giorni da Unomattina – ha scritto il giornalista su Twitter – Grazie a B.Capponi che ben mi sostituisce e grazie a M.Giandotti che dovendo condurre da casa affronta brillantemente anche questo imprevisto. Torneremo presto alla serena normalità".

Nei giorni scorsi Frittella si era cimentato nella conduzione solitaria in studio e quella a distanza di Monica Giandotti, costretta allo smartworking a causa di un isolamento per il contatto stretto con una persona positiva. la conduttrice aveva spiegato così la sua assenza. Ora il post che chiarisce.

Unomattina, Barbara Capponi al posto di Marco Frittella: "Ha avuto una lieve indisposizione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.