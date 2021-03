Tommaso Zorzi, dallo scherzo de Le Iene al pentimento per il taglio dei capelli: "Sono un cogl****" | Video

11 marzo 2021 a

Tommaso Zorzi vittima de Le Iene, il programma in onda su Italia1 il martedì e il venerdì. Lo scherzo sarà trasmesso appunto venerdì 12 marzo a partire dalle 21,20. "Ho perso vent'anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male", ha affermato Zorzi in una delle sue stories su Instagram subito dopo aver scoperto di essere stato vittima dello scherzo dello show di Italia1. L'inviato Sebastian Gazzarrini ha organizzato tutto grazie all'aiuto del giornalista Gabriele Parpiglia e di Sonia Lorenzini, ex concorrente del Gf Vip 5 e che con Zorzi aveva avuto un diverbio prima dell'ingresso in casa, poi risolto nel corso della sua esperienza nel reality.

Lo scherzo de Le Iene a Tommaso Zorzi

“Io stavo morendo e vi dico solo che a un certo punto ho pensato di finire in galera perché mi hanno detto che avrei potuto rischiare due anni di carcere”, ha detto Tommaso Zorzi, ancora incredulo, nelle sue stories. L'influencer, prima di entrare nella casa più famosa d’Italia, stava lavorando a una sua linea di sex toys. Uscito dalla casa e pronto per lanciare sul mercato le sue creazioni erotiche, Tommaso Zorzi viene a sapere che mentre era ancora nella casa, Sonia Lorenzini, complice de Le Iene, è finita in ospedale proprio a causa di un malfunzionamento di uno dei suoi sex toys. Zorzi si trova improvvisamente a dover fare i conti con una finta denuncia da 1 milione di euro da parte della Lorenzini e il rischio di poter finire in carcere per due anni.

Tommaso Zorzi, dal primo coming out a Michelle Hunziker all'amicizia con Aurora Ramazzotti

Lo scherzo integrale andrà in onda venerdì 12 marzo. Intanto sempre su Instagram Zorzi ha pubblicato uno scatto in cui appare ancora con i capelli lunghi, successivamente tagliati all'interno della casa. Una scelta per la quale Tommaso (vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip) pare essersi pentito. A giudicare dal commento scritto a corredo dell'immagine: "Sono un cog***** quando mi taglio i capelli", commento ripetuto all'infinito. E che ha ricevuto le risposte divertite di molti vip, da Francesco Oppini a Elena Barolo, fino a Madame, cantante che si è resa protagonista nel recente festival di Sanremo.

