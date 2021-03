"Criminal Minds". le stagioni finali della serie cult su Rai4

11 marzo 2021 a

“Criminal Minds”, basta la parola. Almeno per l'esercito di appassionati. Si tratta della longeva serie ideata da Jeff Davis che nell’arco di 15 anni (2005-2020) è diventata un vero punto di riferimento per tutti gli appassionati di serialità poliziesca. Una serie che giunge su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle stagioni finali, che saranno trasmesse da oggi 11 marzo con tre episodi settimanali ogni giovedì in prima serata alle ore 21.20.

La quattordicesima stagione degli agenti dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI (la cosiddetta BAU - Behavioral Analysis Unit) inizia con episodio celebrativo, il 300°, che oltre a portare avanti la trama orizzontale di Criminal Minds con un caso di rapimento ai danni degli agenti Reid e Garcia, è un omaggio all’intera storia produttiva della serie, con riferimenti agli episodi più celebri e un titolo, 300, che è esplicativo dell’importante anniversario.

Il team composto dagli agenti speciali Spencer Reid (Matthew Gray Gubler), Jennifer Jareau (A.J. Cook), Matthew Simmons (Daniel Henney), dal Tecnico Informatico Penelope Garcia (Kristen Vangsness) e i Supervisori Emily Prentiss (Paget Brewster) e David Rossi (Joe Mantegna) dovrà affrontare in quindici avvincenti episodi una serie di complessi casi che si aprono con il rapimento di Reid e Garcia ad opera di una setta di fanatici religiosi e proseguono con casi di omicidio, ritrovamenti di resti umani testimoni di crimini passati e perfino un’inquietante leggenda metropolitana.

I dieci episodi - secondo quanto è stato cumicato dalla Rai attraverso una nota - della quindicesima e ultima stagione saranno trasmessi nella stessa collocazione a partire dal 15 aprile. Via quindi a partire da stasera a una immersione totale con una serie di grande appeal e che nel corso degli anni non ha perso smalto e ha anzi visto crescere l'interesse e l'attesa. Come nel caso di questa sera.

