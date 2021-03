L'Eredità, Federico vince la puntata dell'11 marzo. Ma sbaglia alla ghigliottina

11 marzo 2021 a

Federico è il nuovo campione de L'Eredità. Si è aggiudicato la puntata delll'11 marzo del programma che va in onda su Rai 1 poco prima del Tg delle 20. Il giovane archeologo, per la prima volta campione, era arrivato alla ghigliottina con il massimo consentito dalla trasmissione condotta da Flavio Insinna ossia 250 mila euro. Ma prima ha diminuito il "patrimonio" scegliendo le parole poi ha sbagliato quella chiave tradito da Achille.

Alla ghigliottina ai primi tre tentativi difende il patrimonio. Poi il bottino viene dimezzato al quarto tentativo e ancora al quinto. Dunque si gioca per 62.500 euro con le parole presidente, atleta, achille, obbligo e falso. Il giovane campione si prende il solito minuto pe pensarci su. In studio e a casa sale l'attesa. La combinazione, va detto, non è delle più facili. Poi con piglio deciso scrive sul foglio la sua risposta. Il campione, giovane archeologo, ha tentato la fortuna per provare a portare a casa la vincita. "Il pallino mi si è acceso quando ho trovato Achille, c'era una cosa di Achille che mi tornava molto con atleta ossia tallone da atleta, tallone falso. Confido in Achille". Dunque la riposta è stato tallone.

La chiave stava sempre in Achille, ma la parola chiave era giuramento dunque il giovane è scivolato alla ghigliottina . "Ci riproveremo", ha sospirato Federico che dunque sembra intenzionato a diventare protagonista anche nelle prossime puntate.

Al triello il giovane aveva avuto la meglio su Martina e l'esordiente Andrea. La donna era stata protagonista fino all'ultima domanda legata alla favola di Cappuccetto Rosso. A quel punto Andrea, alla prima puntata come concorrente, ha avuto l'occasione di andare alla ghigliottina con 210 mila euro. Ma ha sbagliato anche lui. Il biglietto per la ghigliottina lo ha dunque staccato Federico che si è presentato all'atto finale con 250 mila euro.

