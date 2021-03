Leonardo Fiaschi, l'ex fidanzata è la pittrice Camilla Giordano: l'amore del liceo finito nel 2018

11 marzo 2021 a

Leonardo Fiaschi è un imitatore e cabarettista, noto soprattutto per le imitazioni di Roberto Benigni e del tecnico di calcio Massimiliano Allegri. E' noto al grande pubblico per essere stato protagonista di due edizioni di successo di Colorado e di Tale e Quale Show. Nato il 17 maggio del 1985 a Livorno, sotto il segno del Toro, sul suo sito ufficiale si descrive come un “pazzo, rompiscatole, sognatore, volubile, ipocondriaco, amo la fantasia dei bambini, i cani, i cani con la fantasia dei bambini, soffro di memoria a breve termine". Il suo primo personaggio è stato Adriano Celentano, che ha imitato dopo ore ed ore di prove con un vecchio karaoke a casa dell’amico Andrea.

Oggi, invece, alcune delle sue imitazioni più famose sono quella di Marco Berry (l'ex Iena) e dello chef Gordon Ramsey. Prima di dedicarsi allo spettacolo, ha studiato grafica e ha lavorato come grafico pubblicitario. La grande popolarità è arrivata appunto nel 2016, quando ha partecipato come concorrente alla sesta edizione del programma campione d’ascolti Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Nel 2017 entra nel cast di Domenica In, mentre nel 2018 fa parte della trasmissione di Dazn, Diletta Gol, condotta da Diletta Leotta. Per quanto riguarda la vita privata, Fiaschi è stato fidanzato per tanti anni con Camilla Giordano. Anche lei di Livorno, è una pittrice e ha lavorato come commessa. "Siamo fidanzati dalle scuole superiori. Lei è il mio angelo, la amo più della mia vita e un giorno diventerà mia moglie", affermava in una vecchia intervista. Purtroppo questo proposito non si è potuto avverare. La relazione è durata fino al 2018. Ora tuttavia Leonardo Fiaschi sarebbe legato a un'altra donna. Tra le curiosità sul suo conto, ha visto per ben 37 volte il film di Roberto Benigni, Johnny Stecchino.

