Dario Ballantini, i figli Ilaria e Nedo con Cristina: dall'amore con Eleonora Giaiotti è nato Deleo

Dario Ballantini è un attore e imitatore, tra i più famosi nel panorama televisivo in Italia. Tra le sue imitazioni più celebri e più riuscite ci sono quelle di Vasco Rossi, Bruno Vespa, Luca Cordero di Montezemolo e lo stilista Valentino. Il grande pubblico lo ha conosciuto grazie a Striscia La Notizia, programma satirico di Canale5 curato da Antonio Ricci che lo ha voluto a tutti i costi dentro il suo team degli inviati, e che successivamente lo ha inserito anche in Paperissima Sprint.

Dario Ballantini è nato a Livorno il 13 ottobre del 1964 sotto il segno della Bilancia. Dopo anni di gavetta nel cabaret, finalmente il suo debutto televisivo: è il 1993 quando Dario ha preso parte a Ciao Gente di Corrado. Successivamente diventerà famoso in tutta Italia come inviato di Striscia ad eventi mondani, feste e quant’altro, ma sempre nei panni di personaggi celebri.

Oltre a essere un imitatore, Dario Ballantini è anche un artista e pittore stimato da molti esperti del settore e ha contribuito alla realizzazione di importanti opere pittoriche, esposte in mostre in diverse città italiane. Nel 2016 ha anche realizzato le sue prime sculture in bronzo. Per quanto riguarda la sua carriera nel cinema, nel 2008 ha recitato nella serie televisiva di Canale5 Carabinieri, mentre nel 2010 è diretto da Paolo Virzì nel film La prima cosa bella. Ma non finisce qui: nel 2011 ha preso parte al film Manuale d’amore 3, una produzione diretta da Giovanni Veronesi. Relativamente alla sua vita privata, nel 1994 si è sposato con la compagna Cristina. Dalla loro storia d'amore sono nati i primi figli di Ballantini, Ilaria e Nedo; nel 2005, invece, è arrivato anche il suo terzogenito, Deleo, nato da una relazione con Eleonora Giaiotti, che però è terminata nel 2006. Attualmente non sappiamo se Ballantini sia fidanzato o single.

