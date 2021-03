Enzo Miccio re dei matrimoni. Il nuovo fidanzato si chiama Laurent

11 marzo 2021 a

a

a

Enzo Miccio è sicuramente uno dei personaggi di grido degli ultimi anni.Un vero e proprio artista e specialista nell'organizzazione dei matrimoni. Ha organizzato le nozze di diversi personaggi famosi ma della sua vita privata non ama parlare più di tanto. E’ nato a San Giuseppe Vesuviano, cresciuto a Boscotrecase, in provincia di Napoli per poi trasferirsi a Milano dove ha conseguito il diploma presso l’Istituto Europeo di Design di Milano.

Poco dopo è nata la sua specializzazione per i matrimoni. Il primo approccio è stato nel 1999 quando organizzò le nozze per la figlia di un amico. Da allora è stato un crescendo soprattutto dopo l'incontro con Carla Gozzi: i due sono i protagonisti di programmi come Wedding Planners, Ma come ti vesti?! e sempre con la Gozzi conduce Shopping night. Negli anni è diventato anche un personaggio in radio e tv. Scrive di moda sulle riviste specializzate, partecipa come giurato a Miss Italia nel 2016 e poi è speaker a radio Kiss Kiss in Good Morning Kiss Kiss e Radio Italia Style su Radio Italia. Nel 2014 partecipa alla decima edizione di Ballando con le stelle e nel 2020 prende parte alla trasmissione Pechino Express.

Mara Venier, il matrimonio fallito con Jerry Calà. Oggi è sposata con Nicola Carraro

Per quanto riguarda la sfera privata, pur essendo protagonista dei matrimoni di tante star, ha sempre preferito mantenere un basso profilo. Nel 2016 ha rivelato di essere fidanzato con Riccardo Mereghini, più giovane di lui di 9 anni, il seguito la relazione è terminata ed il famoso wedding planner è adesso impegnato sentimentalmente con un nuovo compagno, Laurent. Altri dettagli non si conoscono. Come detto Enzo Miccio tiene molto a mantenere nascosta la sua sfera privata.

Questa sera, 11 marzo, Enzo Miccio sarà tra i protagonisti della quarta e ultima puntata di "Lui è peggio di me" lo show condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Appuntamento alle 21.20 su Rai 3.

"Lui è peggio di me" con Giallini e Panariello. Ma Mara Venier a Piero Pelù, gli ospiti dell'ultima puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.