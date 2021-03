Edoardo Bennato, dall'ex fidanzata Paola Ferri morta in un incidente stradale alla figlia Gaia | Video

11 marzo 2021 a

Edoardo Bennato è uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano, grazie alla sua timbrica originale e alla musicalità coinvolgente. Nato a Napoli il 23 luglio del 1946 sotto il segno del Leone, è ancora oggi considerato uno dei più importanti artisti della storia della musica italiana. Tra i suoi successi più importanti ci sono Viva la mamma e la famosissima canzone dei mondiali Notti magiche, interpretata insieme a Gianna Nannini e la cui prima volta fu in un indimenticabile pomeriggio di San Siro, nella giornata inaugurale di Italia '90.

Il suo amore per la musica è nato a 7 anni. A farlo innamorare i suoi idoli Elvis Presley e i Beatles. Anche il fratello di Edoardo, Eugenio Bennato, è un grande cantautore, nonché uno degli artisti italiani di world music più amati in assoluto. Eugenio è sposato da tanti anni con l’attrice e cantante Pietra Montecorvino. Dalla loro relazione sono nati due figli: Fulvio e Carola. La carriera di Edoardo è cominciata attorno agli anni Settanta. Tra le prime canzoni scritte da Bennato c’è pure Affacciati affacciati, un brano che si rivolge con toni tutt’altro che pacati a Papa Paolo VI.

Per gli anni 70, 80 e 90, Bennato diventerà uno dei cantanti più celebri in tutta Italia. Non a caso, è stato il primo rocker a riempire San Siro con più di sessantamila persone. Era una calda estate del 1980. Relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, si è laureato in Architettura. Per quanto riguarda la vita sentimentale del cantante, nel 1995, in un drammatico incidente, Edoardo Bennato ha perso la sua compagna Paola Ferri, dopo 5 giorni di coma. In seguito il cantautore patteggerà una pena di 8 mesi di reclusione per omicidio colposo. Oggi Edoardo Bennato ha una nuova compagna. Dalla loro unione è nata Gaia Bennato, nel 2005.

