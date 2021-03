Piazzapulita, Mattia Santori e Andrea Crisanti fra gli ospiti di Formigli

11 marzo 2021 a

Stasera, giovedì 11 marzo, torna l'appuntamento con Piazzapulita su La7. Pochi minuti fa sono stati annunciati gli ospiti della trasmissione di Corrado Formigli che va in onda in prima serata. Questa la lista completa degli ospiti presenti a Piazzapulita stasera.

A Piazzapulita si parla di vaccini e delle scelte del nuovo governo sull'emergenza Covid

Si tratta di Andrea Crisanti: professore di microbiologia dell’Università di Padova, Mattia Santori: leader delle Sardine, Tomaso Montanari: storico dell’arte, Pierpaolo Sileri: Sottosegretario alla Salute, Tito Boeri: professore, Alessandra Sardoni: giornalista, Fabio Tonacci: giornalista, Mario Calabresi: giornalista, Paolo Mieli: giornalista, Guido Rasi: ex Direttore Esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), Alessandro Miani: Presidente dell’Associazione Italiana Medicina Ambientale.

Gran parte di Piazzapulita sarà dedicata all’analisi della situazione epidemiologica italiana. Da circa un mese i numeri dei contagi da Covid è in costante ascesa e la pressione sugli ospedali inizia ad essere preoccupante. Secondo gli esperti, la colpa è delle varianti molto più contagiose rispetto al virus originale: quella inglese è ormai predominante in Italia ma in diverse zona iniziano a diffondersi anche quella brasiliana e sudafricana.

Crisanti lancia l'allarme: "Alcune varianti invisibili a test rapidi. Ora misure più tempestive"

Uno scenario preoccupante che ha spinto il governo a rafforzare le limitazioni mentre cresce il numero di Regioni in zona rossa. Si va verso un lockdown generale? Corrado Formigli ne parlerà con Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell’Università di Padova, e con Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute. Spazio poi a una nuova inchiesta esclusiva sul mercato parallelo dei vaccini. Chi sono i mediatori che propongono milioni di dosi alle Regioni? E quale è la provenienza di quei vaccini?

A seguire, al centro del dibattito di Pizzapulita ci sarà la crisi politica del centrosinistra che vive ore di caos dopo le dimissioni dell’ormai ex Segretario del Pd Nicola Zingaretti. A parlarne insieme a Formigli ci sarà anche Mattia Santori, leader del movimento delle Sardine che pochi giorni fa è stato protagonista di un sit-in dimostrativo davanti alla sede del PD al Nazareno.

Video su questo argomento Sardine al Nazareno, il leader Santori: “Qui per aprire fase costituente"

