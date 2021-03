Piero Pelù, tre matrimoni e tre figlie per il fondatore dei Litfiba. Oggi è sposato con una direttrice d'orchestra

11 marzo 2021 a

a

a

Per anni è stato il simbolo del rock italiano. Frontman e fondatore insieme a Gianni Maroccolo, Antonio Aiazzi e Federico Ghigo Renzulli dei Litfiba. Sul palco Piero Pelù è stato assoluto protagonista. Ma anche nella vita privata, come una rockstar che si rispetti, ha fatto parlare un po. A 59 anni Piero Pelù appare più in forma che mai con la sua incredibile grinta ed energia. Finora ha collezionato tre matrimoni e tre figlie.

Dopo due matrimoni dai quali sono nate le sue tre figlie Greta (1990), Linda (1995) e Zoe (2004), il cantante si è sposato con una musicista proprio come lui. Ma non aspettatevi una rockstar. Il genere di musica della consorte di Piero Pelù è completamente diverso. La moglie si chiama Gianna Fratta ed è una pianista e direttrice d’orchestra. Hanno 10 anni di differenza e si sono sposati nel 2019. La loro storia, finora, non ha avuto momenti di crisi. Ad unirli ancora di più, come detto, c'è la passione in comune per la musica anche se si esibiscono in palcoscenici decisamente diversi,

La storia artistica di Piero Pelù è legata a quella dei Litfiba nati nel 1980. Una storia piena di successi che è andata avanti fino al 1989 quando ci fu una prima scissione con il gruppo originario che di fatto rimase un duo (Piero Peluù e Ghigo). Gli anni '90 segnano la grande affermazione della band e di Pelù come icona del rock italiano. In ogni caso il cantante lasciò la band nel 1999 intraprendendo la carriera da solista. La reunion con Pelù frontman avviene nel 2009 e da allora la band è rimasta insieme a anche se, parallelamente, Pelù ha portato avanti anche i suoi progetti da solista.

Questa sera, 11 marzo, Piero Pelù sarà tra gli ospiti dello show "Lui è peggio di me" condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello su Rai 3 a partire dalle 21.20.

"Lui è peggio di me" con Giallini e Panariello. Ma Mara Venier a Piero Pelù, gli ospiti dell'ultima puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.