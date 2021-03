Nek, l'amore per Patrizia e il pauroso incidente alla mano

11 marzo 2021 a

a

a

Nek è uno dei cantautori diventati icona degli anni '90. Si è sempre ispirato a Sting e la sua musica è stata sempre apprezzata, in particolare dal pubblico femminile. L'autore di "Laura non c'è" nella vita è legato a Patrizia Vacondio. la loro è una storia che va avanti da 25 anni. Si sono conosciuti nel 1996 e dopo dieci anni di fidanzamento si sono sposati. Quattro anni dopo hanno condivido anche la gioia di diventare genitori. Nel 2010 è nata la loro figlia, Beatrice. Una grande gioia per Filippo Neviani, questo il vero nome di Nek.

Anche Patrizia Vacondio, classe 1973, è originaria di Sassuolo come il cantate. Tra i due c'è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Quando hanno iniziato a frequentarsi la donna era già mamma di Martina, una figlia avuta da una precedente relazione. Tra i due in questi anni non sono mancati momenti duri. Nek ha confessato di aver tradito la moglie, ma la donna poi lo ha perdonato. Oggi tra loro tutto sembra andare alla grande come testimoniano anche i numerosi scatti condivisi sui social. "Ho ammesso lo sbaglio, chiedendo scusa”, a margine della sua ultima partecipazione al festival di Sanremo, La coppia ha dovuto affrontare un momento duro quando nei mesi scorsi durante dei lavori in casa Nek è stato vittima di un incidente ferendosi in maniera grave a una mano. Il cantante che ha superato alla grande l’intervento e la fisioterapia grazie anche alla presenza costante della moglie che l’ha definito “un guerriero”. La moglie in occasione del compleanno gli ha dedicato un messaggio: "Forte, determinato, ironico, buono come il pane e bello come il sole. Sei l’amore mio. Sono 49 e più della metà festeggiati insieme. Sempre e per sempre".

Il cantante questa sera, 11 marzo, sarà ospite dello show "Lui è peggio di me" condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello su Rai 3 a partire dalle 21.20.

"Lui è peggio di me" con Giallini e Panariello. Ma Mara Venier a Piero Pelù, gli ospiti dell'ultima puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.