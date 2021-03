Oroscopo del Corriere di venerdì 12 marzo 2021: le previsioni segno per segno

11 marzo 2021 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 12 marzo 2021: qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Un episodio sfortunato scalfisce il buonumore e induce negatività. Dovrete avere la lucidità necessaria per valutare il lato buono della medaglia.

TORO

La buona sorte vi dà una mano, ma evidentemente siete stati così bravi da meritarla. In ogni caso, la gioia più bella arriva dalle vostre relazioni.

GEMELLI

Ce la metterete tutta, ma forse non basterà e sarà questo a rovinarvi la giornata. Non abbattetevi, però: arrendersi non è l'atteggiamento giusto.

CANCRO

Vi sentirete in forma e questo vi darà la spinta per fare qualunque cosa, ma soprattutto la tranquillità per gestire anche situazioni complicate.

LEONE

Oggi vi dedicherete alla scoperta di voi stessi: più passa il tempo e più vi accorgete che non siete più la stessa persona di prima. Vi serve altro.

VERGINE

Oggi non mancano gli ostacoli sul vostro cammino, ma non sarà questo a fermarvi: vi daranno fastidio gli atteggiamenti di alcune persone.

BILANCIA

L’autocritica è la vostra migliore alleata: se pensate che qualcosa non possa funzionare, correggete gli errori e riprendete il cammino.

SCORPIONE

Eravate pronti a piangervi addosso, ma ecco spuntare la soluzione ai problemi. Non sarà quella perfetta, ma vi toglie dalle grinfie del pessimismo.

SAGITTARIO

Voglia di musica per non sentire note stonate. Chiudervi in voi stessi sarà l'antidoto al fastidio che proverete nei confronti della collettività.

CAPRICORNO

Quando i problemi finanziari prendono il sopravvento i casi sono due: o sono gravi, o siete voi che avete perso di vista le priorità della vostra vita.

ACQUARIO

Fioccano i complimenti per il vostro lavoro e questo vi rende orgogliosi. Anche in amore le cose vanno bene: sarà una giornata speciale.

PESCI

La mancanza di sonno produce effetti negativi uno dietro l'altro, come un circolo vizioso: il nervosismo travolge tutte le sfere della vostra vita.

